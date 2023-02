Gigafactory di Termoli: «Vogliamo maggiori conferme dal governo sull'impegno di Stellantis»

TERMOLI. "Dobbiamo avere nuove conferme dal governo rispetto a un impegno forte su tutto il gruppo Stellantis. Oggi è un'occasione di confronto sul piano industriale, che ha visto già alcune assegnazioni per quanto riguarda le dichiarazioni nei tavoli precedenti. Ma abbiamo necessità di declinare le altre assegnazioni riguardo le vetture, lo sviluppo degli impegni presi in particolare su Melfi, la gigafactory a Termoli, l'investimento sull'economia circolare a Mirafiori".

Lo dichiara il segretario nazionale Fim-Cisl e responsabile del settore auto Ferdinando Uliano, prima del tavolo al Mimit che riunisce governo, Stellantis e sindacati.

"Ma l'impegno del governo - ha proseguito Uliano - deve riguardare anche il sostegno a tutto il settore dell'auto, perché c'è una trasformazione importante che affronta il tema della motorizzazione, della digitalizzazione e della guida autonoma. Serve un aiuto e un intervento di sostegno per fare in modo che l'obiettivo di non chiudere stabilimenti, trasformandoli, sia una realtà concreta che dia occupazione e sviluppo per il nostro Paese".