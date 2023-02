Stellantis conferma l'impegno sulla Gigafactory di Termoli: presentata istanza in Europa

TERMOLI. Come annunciato, si è svolto stamattina a Palazzo Piacentini il tavolo Stellantis. Presenti il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso con il viceministro Valentino Valentini e il sottosegretario Fausta Bergamotto, “a conferma - ha evidenziato il Ministro - dell’importanza che il Governo riserva al settore automotive e al ruolo centrale dell’azienda per la filiera nazionale. I nostri obiettivi - ha continuato Urso - sono il rilancio della produzione nazionale, l’innovazione tecnologica e la tutela della occupazione”.

Il Ministro durante il suo intervento ha affermato come il confronto continuo sarà utile a tutti per verificare gli sviluppi degli investimenti e le ricadute sul sistema industriale. Al tal riguardo Urso ha anche ricordato gli impegni del nuovo governo in sede europea per la neutralità tecnologica. “Una battaglia - ha sottolineato - purtroppo non adeguatamente rappresentata dai precedenti esecutivi ma sulla quale noi non intendiamo mollare con il supporto del Sistema Paese, imprese e sindacati”.

Urso ha parlato della necessità di indirizzare la domanda, ricordando le risorse pubbliche conferite a Stellantis con i contratti di sviluppo e gli accordi per l’innovazione, per oltre 2,7 miliardi, così come il fondo pluriennale automotive con una dotazione di 8,7 miliardi di euro fino al 2030, che consentono il rafforzamento della produzione in Italia soprattutto nei modelli e componenti che assicurano lo sviluppo tecnologico secondo gli obiettivi della sostenibilità ambientale e “devono essere indirizzati anche a rafforzare la filiera nazionale”.

Sul tema degli incentivi il Ministro ha ricordato come questi siano sinora andati in misura maggiore a sollecitare la domanda di auto prodotte da Stellantis, sebbene per meno della metà su modelli fabbricati in Italia. “Questo gap va colmato al più presto: gli incentivi devono andare a beneficio del lavoro italiano”.

Al tavolo Urso ha sollecitato pertanto maggiore attenzione alla filiera dell’automotive, con le stesse modalità con cui avviene in altri Paesi, citando il caso Lear di Grugliasco (Torino), “che crediamo sia un pericoloso segnale d’allarme”.

Questi i commenti a livello sindacale riguardo alla Gigafactory di Termoli, per Antonio Spera (Ugl metalmeccanici): Abbiamo chiesto, inoltre, un’accelerazione del progetto della Gigafactory di Termoli per la produzione delle batterie e un incontro con la nuova società Acc, composta da Stellantis, Mercedes e Total per entrare nel merito del grande progetto. Da sottolineare positivamente, la disponibilità del governo ad accogliere le nostre proposte di incentivi mirati a sostegno delle produzioni italiane, perché sarebbe davvero assurdo incentivare produzioni di altri Paesi”, conclude Spera.

“Per la Fim è stato un primo incontro positivo con il nuovo Governo, un'occasione per verificare lo stato di avanzamento del piano industriale del gruppo Stellantis, e un passaggio importante perché in un contesto di forte cambiamento come quello che stiamo vivendo non c'è nulla di scontato. Abbiamo quindi accolto positivamente la comunicazione e la conferma della partenza della produzione degli stabilimenti, in particolare nello stabilimento di Melfi delle produzioni dei quattro modelli multibrand e medium che entreranno in produzione nel 2024. Per noi fondamentale per attutire il peso degli ammortizzatori sociali, in particolare per quanto riguarda l'integrazione con i tre modelli attualmente in produzione nel sito. Abbiamo chiesto un impegno al gruppo Stellantis per quanto riguarda l'indotto. Da quest’ultimo punto ci aspettiamo che il Governo, da noi sollecitato dia una risposta positiva in tal senso, perché il comprensorio di Melfi è particolarmente delicato perché e costruito solo in funzione del sito Stellantis e quindi l'indotto ha un peso per noi significativo.

La conferma dell'investimento nella gigafactory di Termoli è importante, soprattutto la comunicazione che da parte del Gruppo è già stata presentata l'istanza all'Unione Europea e quindi entro il primo trimestre di quest’anno ci aspettano l'autorizzazione, Termoli sarà una delle tre gigafactory del Gruppo nel nostro continente», ha commentato Ferdinando Uliano, della Fim-Cisl.

“A Stellantis - dichiarano Palombella e Ficco della Uilm - chiediamo di procedere con tutti i lanci programmati fino alla completa saturazione delle fabbriche e di assegnare nuove missioni produttive a quegli stabilimenti che sono legati al motore endotermico e che ancora non conoscono il loro futuro. Al Governo chiediamo invece di sostenere gli investimenti necessari ad accompagnare la transizione all’elettrico non solo in Stellantis, ma nelle numerose imprese della componentistica che stanno già stanno soffrendo moltissimo”.