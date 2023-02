Ampliamento importante della Itt a Termoli, in arrivo l'autorizzazione unica della Zes

TERMOLI. Dopo l’incontro operativo di fine dicembre e l’avvio della Conferenza dei servizi, si è conclusa positivamente la procedura sul secondo importante investimento che verrà compiuto sulla costa adriatica nell’ambito della Zes Puglia-Molise. In arrivo l’autorizzazione unica per l’ampliamento della Itt Italia, uno degli stabilimenti industriali più importanti ospitati nel perimetro del Cosib. Il disco verde è venuto dall’amministrazione comunale di Termoli.

Si parla di un nuovo edificio industriale, per un investimento di alcuni milioni di euro, che segue quello formalizzato col gruppo di Porretta Terme, sempre destinato nel nucleo industriale. Ennesima dimostrazione di come lo sportello unico istituito dal Commissario Zes Manlio Guadagnuolo, funzioni e mantenga saldi i principi temporali per i quali è stato finalizzato. Il progetto riguarda la costruzione di un edificio industriale realizzato in struttura prefabbricata in cemento armato, con fondazione su pali trivellati, e la realizzazione di riempimenti e piazzali, recinzioni.

Le nuove aree, poste in continuità con la realtà industriale esistente, sono già provviste di opere d’urbanizzazione (strade, fognatura, scolo acque bianche, reti acque potabile e industriale), per cui dovranno essere unicamente adeguate le convenzioni in essere tra il Consorzio e la Itt Italia per la fornitura dei servizi consortili.

L'investimento dovrebbe essere di 64 milioni di euro.