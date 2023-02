«Non solo Atm, in Molise nel trasporto pubblico siamo i meno pagati d'Italia»

TERMOLI. La vertenza Atm, col braccio di ferro tra lavoratori, azienda e Regione Molise, sta prendendo piede anche a livello nazionale, come hanno mostrato le recenti apparizioni sia a "L'Aria che Tira" che a "Fuori dal Coro". Tuttavia, il mondo del trasporto pubblico vive momenti difficili anche altrove, non solo nell'Atm.

Ancora una volta a mettere "in piazza" le questioni relative agli stipendi è la Faisa-Cisal, che combatte una lotta quasi per proprio conto, rispetto al resto delle dinamiche sindacali.

«In questi giorni la vertenza Atm sta suscitando diverse polemiche sui social e sulle Tv nazionali, portando l’attenzione generale sul problema del mancato pagamento degli stipendi. Purtroppo, come spesso abbiamo fatto notare, questa è solamente la punta dell’iceberg di molteplici problematiche mai risolte e neanche lontanamente affrontate dai vari organi competenti. Ad oggi anche la Sati S.p.A. e la maggior parte delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico in Molise, per l’esattezza 29, non pagano gli stipendi dei dipendenti se prima la Regione non ha liquidato a sua volta le aziende.

Questo la dice lunga sulla solidità economica degli “imprenditori” molisani. Non esiste alcun rischio d’impresa, mettono in tasca gli utili e pagano solo se vengono pagati. Anche Topo Gigio sarebbe un imprenditore di successo in Molise. Negli ultimi 40 anni le aziende di trasporto pubblico hanno beneficiato di milioni e milioni di euro e oggi ci ritroviamo con un servizio arretrato e inefficiente, sia sotto il profilo della sicurezza, ricordiamo che la quasi totalità delle fermate non rispettano gli standard di sicurezza necessari e violano il codice della strada, sia sotto il profilo della modernità, vista la vetustà degli autobus e i sistemi di bigliettazione antiquati e senza controllo.

Infine ricordiamo che gli autisti molisani sono tra i più produttivi d’Italia ma con la retribuzione più bassa, gli unici a non avere un contratto di secondo livello nonostante la Regione eroghi risorse, dal 2011, per circa 3.700.000 euro alle quattro maggiori aziende, corrispondente ad oltre 10.000 euro per dipendente, per un accordo aziendale di secondo livello che, allo stato attuale, è inesistente. Tali risorse rimangono nelle tasche solo di alcune aziende».