Agri-culture: comunità, istituzioni e processi di sviluppo sostenibile

GUGLIONESI. #agri-culture @Guglionesi, comunità, istituzioni e processi di sviluppo sostenibile.

È questo il titolo dell’evento che si svolgerà sabato 25 febbraio alle ore 9:30 presso il centro Polivalente di Guglionesi. Un processo partecipato di interpretazione territoriali e di progettazione della salvaguardia e valorizzazione dei patrimoni bio-culturali.

Parteciperanno all’incontro il sindaco Mario Bellotti, il Magnifico rettore Luca Brunese, l’assessore regionale Vincenzo Cotugno, il consigliere comunale Michele D’Anselmo per la parte istituzionale.

Modera l’incontro Letizia Bindi, antropologa e direttrice del centro di ricerca “Biocult Unimol”.

Interverranno Stefano Zamagni, l’architetto Tommaso Brasiliano, il consigliere del comune di Guglionesi, Corrado Del Torto, don Nicola Mattia parroco di San Martino in Pensilis, Daniele Bonifazi amministratore Innovation Consulting, Cloridano Bellocchio, Giorgio Gagliardi presidente Arci F. Jovine di Guglionesi.

Alla tavola rotonda partecipano, moderati dall’economista agrario Biocult Unimol Angelo Belliggiano, Nicola Cavaliere assessore regionale politiche agricole, Maria Concetta Raimondo presidente Confagricoltura Molise, Gaspare Di Lisa presidente associazione ex consiglieri regionali, Giovanna Lepore, Donato Campolieti della Cia, Marco Zollo segretario regionale Confartigianato, Claudio Papa presidente Coldiretti Molise, Francesco Vernacchia dell’azienda Molisun, Giuseppe La Palombara per Cuore Verde, Antonio Ferrara per Caseificio Ferrara e Pietro D’Ambra per l’azienda agricola D’Ambra.

