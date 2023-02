Gigafactory, «Puntiamo ad avere un incontro diretto con la società entro marzo»

Marco Laviano interviene sulla Gigafactory di Termoli

TERMOLI. Le aspettative della Gigafactory di Termoli dovranno concretizzarsi nel breve volgere di qualche mese e marzo sarà uno step decisivo, proposto dal calendario.

Non solo scade il primo trimestre entro cui l'Unione europea dovrà ratificare il progetto avanzato da Stellantis, passaggio reso noto al tavolo di martedì scorso al Mimit, ma anche rappresentare un contatto diretto con Acc, la società partecipata in quote paritetiche dalla stessa compagine automotive guidata dal ceo Carlos Tavares, Mercedes-Benz e Total.

La Fim-Cisl è al lavoro, per concretizzare un primo approccio entro proprio marzo, vertice propedeutico a mettere nero su bianco il programma per la realizzazione dell'impianto.

Ma intorno, la discussione si amplia, poiché resta l'incognita sul processo industriale di transizione ecologica (ed energetica), l'auspicata svolta green su cui l'Europa ha scommesso forte, puntando dal 2035 allo stop dei veicoli a propulsione endotermica. Come rileva il segretario regionale Marco Laviano, c'è molto da fare per mettere in sicurezza livelli occupazionale e sistema industriale italiano, a cominciare proprio da Termoli.