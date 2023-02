Vertenza balneari, «Si lavori senza indugio alla soluzione definitiva»

TERMOLI. Dal Sib-Confcommercio nazionale, a firma del presidente Antonio Capacchione, giunge una missiva agli associati, compresi quelli molisani, con cui la sigla sindacale più rappresentativa della categoria degli imprenditori balneari fa il punto della situazione dopo le recenti novità, introdotte con l’approvazione definitiva del decreto con cui si prorogano le concessioni al 31 dicembre 2024.

«Cari amici e colleghi, dopo momenti concitati e di grande tensione a seguito della sospensione dell'esame chiesto dal Governo, il Senato ha approvato il testo definitivo del cosiddetto decreto milleproroghe. La legge di conversione sarà approvata definitivamente la prossima settimana dalla Camera dei deputati senza alcuna possibilità di ulteriori modifiche.

Non è stata approvata la proroga del termine per disciplinare le gare: di fatto già scaduto. Lo avevamo chiesto in via subordinata a quella che continuiamo a considerare la soluzione più corretta: sostituire la legge Draghi, con una nuova legge di riforma organica della materia.

Il Senato ha chiaramente espresso la volontà di difendere le aziende attualmente operanti, rivendicando a sé la funzione legislativa, inopinatamente usurpata con quella decisione che rimane una delle pagine più brutte della nostra giurisprudenza. È un passo importante nella giusta direzione. Si lavori adesso senza indugio per quella "soluzione strutturale e definitiva" della questione balneare annunciata giorni fa dal presidente Meloni che abbiamo condiviso e apprezzato».