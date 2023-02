Premio medio complessivo di 1.879 euro ai dipendenti di Stellantis

TERMOLI. Premio medio complessivo di 1.879 euro ai dipendenti di Stellantis Italia per gli obiettivi di efficienza produttiva legata al Contratto collettivo specifico di lavoro (Ccsl) e per i risultati di Gruppo a livello mondiale.

Ammonta ad un valore medio complessivo di 1.879 euro, legato alla retribuzione contrattuale di riferimento, il premio che i dipendenti di Stellantis Italia, a cui è applicato il Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (Ccsl), riceveranno in due tranches, a febbraio ed aprile.

La cifra complessiva comprende il bonus legato agli obiettivi di efficienza degli stabilimenti previsti nel 2022 dal Contratto collettivo di lavoro 2019- 2022 applicato in Italia, scaduto il 31 dicembre scorso, e il riconoscimento straordinario (complessivamente 2 miliardi di euro) annunciato oggi dal Ceo Carlos Tavares ai dipendenti di tutto il mondo legato ai risultati finanziari del 2022 grazie ai traguardi raggiunti dall’Azienda sia a livello globale che locale. In particolare, ai dipendenti a cui è applicato il Ccsl verrà erogato mediamente un premio pari al 6% della retribuzione, che corrisponde mediamente a 1429 euro lordi, a cui si aggiungerà il riconoscimento straordinario di 450 euro lordi, pari a circa il 2% della retribuzione media di riferimento.

Si tratta quindi di una erogazione complessiva media pari all’8%. I valori del bonus previsto dal Ccsl e del riconoscimento straordinario sono stati comunicati oggi alle Organizzazioni Sindacali.

I risultati 2022 variano a seconda delle performances, misurate con gli indicatori previsti dal Contratto, e i principali stabilimenti italiani confermano il risultato dello scorso anno.

Ogni Paese ha una diversa articolazione dei bonus contrattuali e Stellantis sta lavorando per armonizzare le logiche da applicare per i bonus nei singoli Contratti nazionali. Il rinnovo del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro per il quadriennio 2023-2026 è attualmente in fase di negoziazione tra l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali firmatarie.