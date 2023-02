Confronto coi parlamentari sulla direttiva case green

CAMPOBASSO. La Direttiva Case Green approvata il 9 febbraio 2023 in Commissione Industria, Ricerca ed Energia del Parlamento europeo mira a ridurre il consumo di energia nel settore edilizio dell’Ue entro il 2030, ad aumentare il tasso di ristrutturazione degli edifici inefficienti, fino a renderli climaticamente neutri entro il 2050.

L’argomento sarà al centro di un dibattito organizzato dall’Acem-Ance Molise e dal presidente Corrado Di Niro, in programma venerdì 24 febbraio 2023, a partire dalle ore 11.30, al Centrum Palace di Campobasso.

Ad aprire i lavori sarà il presidente Corrado Di Niro. Interverranno l’europarlamentare Aldo Patriciello, il senatore Costanzo Della Porta e l’onorevole Lorenzo Cesa.

L’onorevole Elisabetta Lancellotta sarà assente per motivi di salute, ma esprimerà la sua opinione con un intervento scritto.

La mattinata di lavori terminerà col dibattito aperto ai presenti.

“Avremo modo di confrontarci su un tema così importante con parte della delegazione parlamentare molisana – ha affermato il presidente dell’Acem-Ance Molise, Corrado Di Niro – questo sarà l’argomento delle prossime settimane per tutti i risvolti, dal punto di vista economico per cittadini e imprese, d’impatto sul territorio e politico. Il mondo dell’edilizia molisana approfitterà dell’occasione per discuterne con l’eurodeputato Aldo Patriciello e con la rappresentanza parlamentare molisana che interverrà al momento di confronto”.

