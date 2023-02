Premio Stellantis, «Ottimi risultati che attestano la bontà del contratto 2019»

TERMOLI. «Risultati record in termini di fatturato (+18%), di utile (+26%), nonché di risultato operativo rettificato, che costituisce l’indicatore di riferimento per il profit sharing adottato da molti paesi e che ci è stato preannunciato costituirà la base del futuro premio anche per l’Italia. La direzione di Stellantis ha reso noto anche i risultati del premio annuale.

Pur nella sua variabilità per stabilimento e per livello di inquadramento, l’importo medio sarà pari a 1.879 euro; di questi 1.429 euro saranno erogati a febbraio a titolo di premio efficienza annuale in base al Ccsl siglato nel 2019 e quindi saranno sottoposti alla aliquota fiscale di favore del 5% (nonché percepiti in tutto o in parte sotto forma di welfare aziendale per i lavoratori che abbiano esercitato la relativa opzione); i restanti 450 euro saranno invece corrisposti ad aprile a titolo straordinario in base ai buoni dati di bilancio e dunque sottoposti a tassazione ordinaria.

Si ricorda che i lavoratori somministrati percepiranno il premio efficienza ma non l’erogazione straordinaria, così come i dipendenti delle società Fca Bank, Leasys e Leasys Bank (in quanto joint venture). Le realtà ex Psa non riceveranno invece il premio efficienza poiché al momento non rientrano nel perimetro del Ccsl. Si tratta di ottimi risultati che attestano la bontà del contratto del 2019, tanto più che nessuno stabilimento è rimasto privo di premio. Come noto nella prossima trattativa per il rinnovo del Ccsl, fissata nei giorni 6, 7 e 8 marzo a Torino, si dovrà affrontare la parte economica, proprio a partire dal futuro premio destinato a sostituire quella efficienza pattuita nel 2019 e venuto oramai in scadenza». Così le sigle sindacali firmatarie del Ccsl hanno commentato i risultati di Stellantis. Ci riferiamo a Fim-Cisl, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf-r.

Per il segretario nazionale della Fim-Cisl, Ferdinando Uliano,

«E’ il risultato della contrattazione sindacale e del contributo dei lavoratori. Ora tutti gli sforzi per rinnovare il Contratto a partire dai prossimi incontri di marzo. Siamo particolarmente soddisfatti dell’erogazione salariale che gli oltre 46 mila lavoratori di Stellantis riceveranno nella retribuzione del mese di febbraio e aprile 2023. È il risultato del sistema premiante da noi contrattato nell’ultimo Contratto Collettivo Specifico del 2019 e del contributo lavorativo dato dai lavoratori Stellantis.

Ora per noi è importante concludere positivamente la trattativa, che è in corso da 5 mesi, per il rinnovo del contratto scaduto il 31 dicembre. È fondamentale per noi recuperare il potere d’acquisto dei salari fortemente colpiti dal caro inflazione e ultimare le parti normative legate al contratto e al sistema premiante». «Accogliamo con soddisfazione sia gli ottimi risultati di Stellantis sia quelli del premio annuale che sarà riconosciuto ai lavoratori, pari a complessivi 1.879 euro medi, di cui 1.429 a titolo di premio efficienza annuale e 450 a titolo di erogazione straordinaria in virtù dei dati positivi di bilancio. Le buone performance di Stellantis speriamo che possano costituire basi solide per affrontare la incipiente sfida della elettrificazione». Lo dichiarano Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, e Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto.

«Quella comunicata – spiegano Palombella e Ficco – è la quarta e ultima erogazione del premio annuale Stellantis del Contratto collettivo specifico di Lavoro dell’11 marzo 2019. Il premio allora pattuito ha pagato per ogni anno di vigenza, costituisce un’ulteriore conferma della bontà dell’accordo del 2019 e ci spinge a cercare di arrivare quanto prima al suo rinnovo. Il Ccsl è difatti scaduto il 31 dicembre del 2022 e siamo impegnati in un negoziato serrato con le direzioni aziendali di Cnhi, Ferrari, Iveco e Stellantis, tutte imprese per così dire eredi di Fiat e che oggi applicano il medesimo contratto».

«Le intese raggiunte in questi anni – concludono Palombella e Ficco – hanno avuto un duplice scopo: da una parte recuperare competitività, per tutelare l’occupazione, e dall’altra salvaguardare il salario. Si tratta di due obiettivi non sempre facili da coniugare, ma che devono essere perseguiti insieme per risultare sostenibili sul lungo periodo. Ora però dobbiamo imprimere una accelerazione alle trattative in corso: il drammatico incremento dei prezzi e i buoni risultati aziendali costituiscono due motivi importanti per cercare di rinnovare tempestivamente il Contratto collettivo specifico di Lavoro».