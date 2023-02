Premio di risultato Stellantis, «Frutto dell'impegno dei lavoratori»

TERMOLI. Il traguardo di efficienza e produttività raggiunto dalla galassia Stellantis in Italia, che ha accomunato anche lo stabilimento di Termoli, ha metto in moto sia soddisfazione che riflessioni e auspici per le sfide future. A rimarcarne l’obiettivo raggiunto, ma lanciando già lo sguardo ai prossimi, è stato il segretario territoriale della Fismic-Confsal, Giovanni Mercogliano. «Nell’incontro tenutesi tra le segreterie Nazionali e Stellantis è stato reso noto il risultato di efficienza degli stabilimenti e i dati di bilancio complessivi del gruppo riferiti all’anno 2022.

Anche per lo stabilimento di Termoli c’è stata una conferma di questi straordinari risultati, segno che il lavoro svolto è stato importante sia in termini di qualità che di quantità. Il nostro ringraziamento va a tutte le lavoratrici e lavoratori che hanno contribuito al raggiungimento di questi traguardi, nonostante le preoccupazioni che attanagliano tutti sul futuro lavorativo ma soprattutto i timori occupazionali per via della transizione all’elettrico, passaggio fondamentale sarà la realizzazione della Gigafactory per garantire la continuità produttiva sul territorio.

La trattativa per il rinnovo del Ccsl va avanti con le prossime date d’incontro già fissate per i giorni 6, 7 e 8 marzo dove si inizierà la discussione sugli aumenti retributivi, con l’auspicio di chiudere nel più breve tempo possibile un buon contratto».