Indennizzi per le giornate di fermo pesca, «Tempi troppo stretti, a rischio le domande»

TERMOLI. L’Alleanza delle Cooperative pesca ha scritto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, per chiedere la proroga dei tempi per presentare le domande alla procedura di accesso alla misura sociale legata alla sospensione dal lavoro per l’arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio che ci sono state nel 2022.

«Ad oggi il provvedimento per le interruzioni 2022 non è stato ancora diramato. Il ritardo nella pubblicazione del decreto interministeriale inciderà negativamente sui tempi, ancora più esigui di quelli passati, a disposizione delle imprese, con il rischio concreto di non riuscire a presentare le domande in tempo e correttamente, compromettendo quindi la fruizione dell'indennità per migliaia di lavoratori del mare», sottolinea l’Alleanza.

Nella lettera inviata al ministro, la cooperazione oltre a chiedere più tempo ha tracciato anche la strada per un’efficace gestione di accesso la misura, sottolineando le criticità della procedura, così da facilitare la compilazione delle domande.