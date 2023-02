Un corso che fa curriculum, con l'Informatica l'Unimol mette in rete le aziende a Termoli

Corso di informatica a Termoli: il Rettore Luca Brunese punta sul polo adriatico

TERMOLI. Un raccordo fondamentale, quello che il territorio ha proposto nella mattinata di oggi, nella sala Adriatico dell’UniMol a Termoli.

L’ateneo molisano, capace di fronteggiare e resistere anche alle problematiche scaturite dall’emergenza Covid, scommette ancora una volta sul polo termolese, mettendo in chiaro che non ha alcuna intenzione di abdicare nel basso Molise.

Per questo, ha scelto di portare uno dei corsi di eccellenza, di quelli che garantiscono sbocchi lavorativi immediati e una formazione ambita, come l’Informatica, mettendo in rete aziende e istituzioni locali, perché solo facendo sistema si può vincere la sfida della competitività, proiettata in un ambito molto dinamico, quale quello produttivo bassomolisano appunto.





Stamani c’è stata l’illustrazione del corso che partirà dal primo ottobre, alla presenza del Magnifico Rettore Luca Brunese, del sindaco Francesco Roberti, della direttrice del dipartimento Gabriella Stefania Scippa e del professor Rocco Oliveto, titolare del corso accademico.





Un vernissage in cui le parti hanno ribadito l’interesse allo sviluppo del polo universitario adriatico, nella comunione d’intenti di vertici al quarto anno di mandato, come Brunese e Roberti.

In platea mondo produttivo, col direttore di Stellantis Davide Guerra, ad esempio, dirigenti sindacali, come Marco Laviano, presidi, Maria Maddalena Chimisso dell’istituto Majorana, consiglieri comunali (Enrico Miele e Nico Balice) e consiglieri regionali, Micaela Fanelli, tra le decine di persone che hanno seguito la presentazione.





Altri contributi forniti da relatori accademici intervenuti da remoto. Una novità che potrà fare curriculum, l’obiettivo dell’iniziativa dell’Università degli Studi del Molise, all’insegna della trasversalità.

