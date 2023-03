Mamma sola con 4 figli perde il lavoro: "Ad Amazon non mi è stato rinnovato il contratto"

VASTO. "Sono una mamma sola con 4 figli, di cui una ha necessità di cure a pagamento. Il mio contratto con Amazon è scaduto e sono rimasta disoccupata.... spero che l'azienda possa rivedere la mia posizione".

Quella che vi raccontiamo è la storia di Beatriz V. Care, una donna che vive a Monteodorisio ed è la mamma sola di 4 figli, di cui la più grande, di 20 anni, ha tre ernie al disco ed è stata operata di colicisti, e deve seguire delle terapie costose. Una situazione difficile per la quale Beatriz ha iniziato a vedere una soluzione il 1 agosto del 2022, quando ha avuto la fortuna di cominciare a lavorare ad Amazon con un contratto full time nel primo giorno di apertura dello stabilimento.

E si è subito trovata molto bene. Il primo rinnovo del contratto è arrivato a settembre e la signora ha iniziato a sperare anche in un contratto a tempo indeterminato. Poi però, il 14 gennaio, una settimana prima della scadenza del contratto, è giunta la brutta notizia: l'agenzia l'ha avvisata che non sarebbe stato rinnovato. "Sapevo che il rischio c'era - ha detto Beatriz a Vastoweb -, ma sapevo anche che l'azienda tutela un po' le mamme sole, quindi non nascondo che ci sono rimasta male. E' vero che tutti abbiamo bisogno di lavorare, ma io ho quattro figli e anche se c'è stato un calo di volume, un contratto in più che differenza può fare per un'azienda come Amazon? Ho scritto diverse mail, ma non ho mai ricevuto risposta.

Avrei voluto che mi venissero incontro e rivedessero la mia posizione, anche con un contratto part time, non necessariamente a tempo indeterminato. A me bastava continuare a lavorare per badare ai miei figli ma anche per pagare le spese mediche della più grande. Finché avevo il lavoro riuscivo a pagare, ma ora... prendo una piccola Naspi per un lavoro precedente che avevo fatto, ma più niente". Conclude con un appello, Beatriz: "Sono molto preoccupata, spero davvero che l'azienda possa rivedere la mia posizione".