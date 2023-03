Tegola Vibac, Scarati: «Non si può chiudere il sito di Termoli per problemi di mercato risolvibili»

TERMOLI. Fuori sede per altri impegni, abbiamo raggiunto telefonicamente il segretario regionale della Uiltec Carlo Scarati, dopo la grana scoppiata allo stabilimento Vibac di Termoli.

La proprietà vorrebbe ridimensionare il numero del personale di gran lunga, lasciando solo 16 amministrativi all'interno, su 142 dipendenti.

«Da ora il confronto sarà nel merito delle questioni, il tavolo nazionale che si aprirà metterà a nudo le criticità reali del sito di Termoli perché una procedura di mobilità per 126 lavoratori (di fatto ne rimarrebbero solo 16) ed allora perché no, chiusura completa, molto più semplice da gestire di fronte eventuali contenziosi.

Pertanto, finalmente dopo un anno, la proprietà dovrà palesarsi con le richieste "reali" non celandosi dietro la crisi energetica che sicuramente li ha colpiti ma un gruppo tra i più solidi in Italia in questo settore merceologico non può chiudere Termoli per un problema di mercato ovviabile (alla luce del fatto che i nostri lavoratori sono impegnati a risolvere i problemi in Serbia come a Vinci)».