Incentivi locali nella Zes, l'istanza dei privati per rendere più appetibili gli investimenti

TERMOLI. «Il tema Zes, come noto, tiene banco ormai da tempo in questa nostra Regione allorquando si tratta di immaginarne lo sviluppo. Il gruppo di lavoro rappresentato dai due consorzi Confidi Rating e Cit Safepartners – con all’attivo circa 250 piccole e medie imprese associate – torna a richiamare l’attenzione sul tema e a mettere in guardia su quanto i ritardi, che ne impediscono lo start, rischino di indebolire e trattenere i benefici effetti attesi dalla sua completa entrata in funzione. Ritardi riscontrabili purtroppo su vari livelli di intervento: nazionale, regionale, comunale».

Intervento che segue la notizia diffusa ieri dal commissario straordinario del Governo della Zes Adriatica interregionale Puglia-Molise, l’ingegner Manlio Guadagnuolo, che annunciava la presenza peri ieri pomeriggio nell’aula consiliare di Palazzo Giovene del Comune di Molfetta per un Consiglio comunale di portata storica. Il consiglio approverà l’implementazione dei “Kit localizzativi”, vale a dire un pacchetto di provvedimenti che, nei fatti, azzerano le tasse comunali per sette anni a tutte le imprese che intendono investire sul territorio per interventi incrementali dell’occupazione. Tali provvedimenti renderanno molto attraente il territorio agli occhi degli investitori, e Molfetta sarà il primo Comune in area Zes Adriatica ad approvare i kit.

Sotto il primo profilo, si ricorda infatti come in ambito nazionale da mesi si attenda la firma (che sembra sempre imminente) del Dpcm che, fra le altre cose, assegna nuovi poteri al commissario straordinario Manlio Guadagnuolo per la più efficiente gestione delle aree da includere nel perimetro Zes. L’atteso provvedimento, infatti, gli consentirebbe non solo di ampliare l’area Zes di ulteriori 150 ettari, ma anche di azionare la procedura con la quale le imprese interessate potranno candidare il proprio progetto di investimento.

Così da ottenere che le particelle da esse individuate siano annesse (qualora non lo fossero già) al perimetro della Zona speciale. Nonostante la lunga attesa, tuttavia, nessuna novità giunge sulla firma del Dpcm in mancanza del quale continua ad alimentarsi un’incertezza disincentivante per i potenziali investitori. Passando dall’ambito nazionale a quello regionale, restringendo il punto di osservazione, anche qui va rilevato come, a differenza nostra, altre regioni più virtuose, abbiano già destinato parte dei fondi strutturali comunitari (per il periodo di programmazione in corso 2021-2027) all’adozione di misure agevolative complementari a quelle offerte dalle Zone economiche speciali. Misure ad esempio calibrate su temi portanti quali la digitalizzazione, l’evoluzione tecnologica, la sostenibilità ambientale, la produzione energetica da fonti rinnovabili e, soprattutto, la Ricerca e sviluppo e la formazione.

Giungere, anche in questo caso, con grande ritardo sull’adozione di un sistema collaterale di incentivi fa perdere alla nostra Zes Adriatica, versante Molise, quell’attrattività aggiuntiva, che essi potrebbero esercitare, agli occhi di investitori esterni, la cui attenzione finirà per essere catalizzata su siti alternativi extraregionali. Zoomando ancora la nostra lente di osservazione a livello comunale dobbiamo, infine, prendere atto di come anche i nostri comuni molisani non siano ancora pronti a dare piena attuazione alla Zes. Manca, da parte loro, la formale definizione dei cosiddetti “Kit localizzativi”.

È notizia di questi giorni come quello di Molfetta sia il primo comune della Zes Adriatica a portare in approvazione il provvedimento che definisce quali tasse comunali (nello specifico: Imu, Tari, e tassa per i passi carrabili) saranno azzerate, per sette anni, alle imprese che investono sull’area Zes del comune. Ad esse è, inoltre, offerta la completa esenzione dei costi di costruzione e l’abbattimento degli oneri di urbanizzazione con l’ulteriore impegno del comune ad attivare azioni finalizzate alla formazione professionale gratuita al personale da assumere. Purtroppo ad oggi nessun comune molisano (in area Zes) ha ancora provveduto all’adozione di analogo provvedimento col quale mettere in luce i vantaggi fiscali offerti sul proprio territorio.

La breve esperienza maturata sulla Zes ha, d’altro canto, mostrato come tutto ciò che è stato delegato alla struttura commissariale abbia dato prova di buon funzionamento, specie sotto il profilo della semplificazione burocratica e della celerità del processo autorizzativo (è recente il caso Itt). Appare questa, allora, la strada da seguire. Motivo per cui si esortano tutte le forze politiche, impegnate nel processo di messa a punto della Zes Adriatica, a risolvere ogni esitazione e ad adottare, in tempi rapidi, i provvedimenti ancora mancanti affinché si entri definitivamente nel vivo di questo straordinario strumento. Strumento di importanza cruciale per la politica del territorio con tutte le sue implicazioni economiche e sociali.

Con ciò ricordando, peraltro, come manchino ancora all’appello la messa a punto della Zona Franca Doganale, la realizzazione dei programmati interventi strutturali sul Porto di Termoli, la messa in sicurezza del Biferno, gli interventi sulla viabilità all’interno del Cosib. Solo con ritardo la Regione Molise ha emanato il bando per la realizzazione di una centrale ad idrogeno verde, anch’essa essenziale in termini di recupero di competitività dell’area del Consorzio industriale.

Recuperare tempestività nell’agire è indispensabile per riconnettere le azioni politiche alla realtà del contesto economico in cui esse si calano, specie in un momento particolare quale quello in corso. Diversamente si rischierà di arrivare troppo tardi quando ormai i giochi sono già fatti e i grandi investitori esteri o nazionali – in parte impegnati in un generale ripensamento delle strategie di reshoring e nella ricerca di territori che incentivino l’autoproduzione di energia verde – avvezzi a programmare con anni di anticipo le proprie strategie localizzative, avranno indirizzato il proprio interesse su altre Zone Speciali diverse dalla nostra».