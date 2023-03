«Mettere fine all'incertezza sul settore balneare», la lettera al Capo dello Stato

TERMOLI. «E’ tempo di risolvere definitivamente la questione. Basta rinvii. Governo e Parlamento si assumano le loro responsabilità di mettere in sicurezza un modello di balneazione attrezzata, attraverso un corretto bilanciamento fra le esigenze di una maggiore concorrenza e la tutela dei legittimi diritti dei balneari». Parole pronunciate dal presidente del Sib-Confcommercio Antonio Capacchione e condivise da tutte le delegazioni regionali presenti a Carrara nell’ambito del direttivo ospitato al salone Balnearia, Molise compreso.

«Concordiamo con il Presidente della Repubblica che ha chiesto un intervento legislativo che assicuri un corretto bilanciamento fra l'esigenza di una maggiore concorrenza con la tutela dei diritti dei concessionari attualmente operanti. Abbiamo inviato una lettera al Presidente della Repubblica con la quale abbiamo succintamente espresso che i balneari italiani non sono contro il diritto europeo che, al contrario, invocano per tutelare le loro aziende. I balneari italiani sono convinti che il diritto europeo non è solo mercato e concorrenza ma soprattutto la Patria dei diritti: da quello al lavoro, alla proprietà aziendale alla tutela del legittimo affidamento. Ecco perché riteniamo che possa e debba esserci una riforma complessiva della materia partendo da una ricognizione dello stato dei luoghi per verificare anche la disponibilità di aree per aumentare il numero delle aziende.

La concorrenza non si fa sostituendo ai titolari delle aziende da loro create con soggetti che, non sono interessati a crearsi aziende loro ma semplicemente a impossessarsi delle aziende altrui. Magari anche senza pagarne il loro valore. Siamo certi che né la Costituzione italiana né il Trattato europeo ammettono un indebito arricchimento di taluno e un ingiusto ed odioso depauperamento di altri. Ma soprattutto siamo certi che sulla concorrenza prevale il diritto al lavoro perché le concessioni demaniali marittime per molti sono un'occasione di lavoro. Siamo convinti che il Governo e il Parlamento impediranno che, perdano il lavoro e il frutto del loro lavoro, decine di migliaia di famiglie di onesti lavoratori che hanno costruito un modello di balneazione attrezzata che il mondo ci invidia».

Nella lettera al Capo dello Stato, sottoscritta dal Sib-Confcommercio assieme alla Fiba-Confesercenti: «Rappresentano che i balneari italiani da troppo tempo vivono e lavorano in uno stato di profonda incertezza per l’abrogazione, con il dl. 30 dicembre 2009 nr. 194, del cd diritto di insistenza che fino ad allora aveva assicurato la continuità aziendale inducendo gli attuali operatori a scegliere questa attività e a farne una scelta di vita. Da quel momento si è proceduto a prorogare la scadenza delle concessioni vigenti nelle more di una riforma della materia sempre rinviata e mai fatta da tutti i Governi che nel frattempo si sono succeduti. Lo scorso 24 febbraio, in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto legge 29 dicembre 2022 nr. 198, ha inviato una Sua lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti di Camera e Senato, per segnalare molteplici profili di criticità del provvedimento legislativo. Fra le evidenziate criticità ha menzionato anche le norme che hanno ulteriormente prorogato le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative. Ha quindi invocato un intervento legislativo che assicuri la concorrenza e nel contempo tuteli i diritti degli operatori e la certezza del diritto.

Signor Presidente della Repubblica quanto da Lei invocato è proprio quello che da tempo chiedono i balneari italiani: che l’esigenza di una maggiore concorrenza non avvenga a discapito dei diritti fondamentali, come il lavoro e la proprietà aziendale degli attuali operatori o violando il loro legittimo affidamento nelle leggi e nei provvedimenti del nostro Stato. Per cui ci auguriamo che la Sua lettera contribuisca alla soluzione strutturale e definitiva della questione. Signor Presidente della Repubblica nella Sua lettera ha, poi, sottolineato la necessità di interventi legislativi non confliggenti con il diritto europeo.

Le rappresentiamo che i balneari italiani chiedono proprio la corretta applicazione del diritto europeo. Ci è stato evidenziato che la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha affrontato la questione, ha chiarito che l’applicazione della cd Direttiva Bolkestein presuppone la scarsità della risorsa che spetta allo Stato italiano accertare (punto 43 della sentenza Cgue 14 luglio 2016 Promoimpresa). La stessa sentenza ha anche precisato (punto 56) che l’applicazione della medesima Direttiva debba avvenire nel rispetto dei “motivi imperativi di interesse generale” fra i quali rientrano, fra l’altro, proprio i menzionati diritti al lavoro, alla proprietà aziendale e alla tutela del legittimo affidamento. Signor Presidente della Repubblica, nella Sua lettera ha anche segnalato la possibile incompatibilità delle norme varate con “sentenze definitive 17 e 18 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato”. Con deferenza e rispetto facciamo presente che si tratta di sentenze che hanno sollevato diffuse perplessità, critiche e persino sconcerto fra i giuristi per la presenza di molteplici e gravi vizi: dal diniego, all’eccesso di giurisdizione; dall’invasione del potere legislativo a quello della Corte Costituzionale. Per tale motivo sono state, con il convinto e appassionato patrocinio di Autorevoli giuristi, ritualmente impugnate davanti alla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Ci permettiamo di allegare copia del Ricorso in Cassazione dal quale potrà rilevare, da Insigne giurista oltre che da Autorevole Custode della Costituzione, la gravità dei vizi di quelle sentenze ancora sub judice. Signor Presidente della Repubblica, la balneazione attrezzata italiana è il frutto del lavoro di decine di migliaia di famiglie che hanno avuto l’unico torto di aver creduto nelle leggi dello Stato e che adesso rischiano di perdere il lavoro e il frutto del loro lavoro. Anche in considerazione del Suo Autorevole intervento, Le chiediamo un incontro per meglio rappresentare le ansie e le preoccupazioni di chi ha realizzato, con sacrifici e passione, un modello di balneazione che il mondo ci invidia».