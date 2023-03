Licenziamenti alla Vibac, «Porteremo la vertenza sul tavolo ministeriale»

Vertenza Vibac: l'intervista al segretario della Femca-Cisl Massimiliano Recinella

TERMOLI. Triplo impegno quello promosso dalle organizzazioni sindacali sulla vertenza Vibac. Dopo l'esame congiunto chiesto all'azienda, in merito all'avvio della procedura di mobilità comunicata il 27 febbraio, c'è stata richiesta di tavolo al Mimit, il Ministero delle imprese e del made in Italy.

Non solo, martedì 7 marzo si riunirà in via telematica il coordinamento sindacale nazionale e nel giro di 48 ore si svolgerà un incontro anche in sala consiliare col sindaco di Termoli, come avvenne già nel marzo 2022.

L'istanza al Mimit è stata estesa anche alla Regione Molise, come ha spiegato Carlo Scarati, segretario generale della Uiltec.





«Siamo a chiedere un urgente incontro presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al fine di conoscere più approfonditamente l'attuale condizione del sito produttivo e provare a valutare congiuntamente possibili azioni che possano evitare il pericolo licenziamenti. Infatti, con comunicazione pervenuta lo scorso 27 febbraio alle strutture sindacali nazionali, territoriali e alla Rsu di stabilimento, Vibac ha informato di voler procedere a 126 licenziamenti per lo stabilimento di Termoli in provincia di Campobasso.

Tutto questo senza nessun confronto preventivo e senza provare a trovare soluzioni alternative ai licenziamenti, negando altresì ogni possibile percorso differente per ricollocare gli esuberi. Crediamo che tutto questo oltre a essere inaccettabile, riprende purtroppo uno schema già visto e messo in atto dalla Vibac già nel 2020, quando decise unilateralmente di chiudere il sito produttivo di Vinci (FI) scongiurato esclusivamente dalla mobilitazione dei lavoratori da un lato e dal puntuale confronto con il Ministero dall’altro. Volendo provare a trovare una soluzione che mantenga i livelli occupazionali, soprattutto in una realtà territoriale particolare e complessa come quella Molisana ed altresì volendo evitare la tensione sociale che si verrebbe naturalmente a determinare qualora non si trovassero adeguate soluzioni, si richiede una convocazione nel minor tempo possibile».

Ieri è partita la richiesta di incontro al sindaco di Termoli, Francesco Roberti. «Congiuntamente alla Rsu dello stabilimento Vibac di Termoli, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec e Failc-Confail chiedono un incontro presso la sede del Comune di Termoli per discutere della delicata vertenza della Vibac e trovare soluzioni a garanzia di tutti i livelli occupazionali. Inoltre, vista la situazione, chiedono che vengano coinvolte tutte le istituzioni, regionali nella persona del presidente Donato Toma, i parlamentari e senatori eletti nel Molise, al fine di coinvolgere le istituzioni governative e ministeriali».