Confcommercio accoglie l’associazione dei fornitori in sanità d’Abruzzo e Molise

ABRUZZO-MOLISE. Confcommercio Chieti allarga la sua famiglia ed apre le porte ad “Asfo Sanità Abruzzo e Molise”, l’associazione che racchiude al suo interno i fornitori ospedalieri di beni e servizi in sanità della regione Abruzzo e Molise. L’assemblea costituente di Asfo Confcommercio, si è svolta questa mattina nella sede teatina di Confcommercio, in Via Santarelli, che diventerà anche la sede della neonata associazione. A fare gli onori di casa Marisa Tiberio, presidente di Confcommercio Chieti.

“Parliamo di un’associazione che rappresenta le imprese commerciali che si occupano di servizi sanitari e che garantiscono beni essenziali per la salute del cittadino. Un settore che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare in questi anni di pandemia ma che troppo spesso è sottoposto a ripetute politiche di spending review oltre che a contraddittorie norme nazionali e comunitarie. In questo modo Confcommercio- spiega Tiberio- colma un vuoto legato all’assenza del comparto sanitario nella nostra associazione.” Nel ringraziare, per l’opportunità offerta a Confcommercio, Claudio Melchiorre, direttore nonchè responsabile del marketing associativo della Federazione italiana fornitori ospedalieri (Fifo), presente all’incontro con la stampa di stamane, il presidente Tiberio formula gli auguri di buon lavoro al teatino Ivan Teodoro Pantalone, amministratore unico di Intermedix, il quale sarà affiancato nella nuova esperienza associativa targata Confcommercio dal vice presidente Biagio De Marinis, ammistratore delegato Gada, e dai consiglieri: Letizia Atalmi, amministratrice unica di PACO, Giancarlo Del Vecchio, amministratore delegato di Samo Biomedica ed Arianna Salvatore, amministratrice unica di Asamedical Group. “Auguro un buon lavoro al neo presidente regionale Ivan Pantalone.

Grazie alla sua comprovata esperienza nel campo ed al suo proverbiale dinamismo - aggiunge Tiberio- saprà di certo mettere in campo la migliore attività sindacale a favore delle imprese sanitarie abruzzesi.” Soddisfatto il neo presidente di Asfo Abruzzo e Molise. “Questo risultato è il frutto della dedizione di tutti coloro i quali hanno voluto unire le proprie professionalità e le proprie competenze, il proprio impegno e la propria passione, per creare un’associazione capace di fronteggiare le tante sfide che riguardano noi e le nostre imprese. Vogliamo porci- dice Pantalone- come un interlocutore serio e leale nei confronti delle istituzioni.”





Galleria fotografica