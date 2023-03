Vertenza Vibac, venerdì pomeriggio l'atteso faccia a faccia sindacati-azienda

TERMOLI. C’è preoccupazione a Termoli per le sorti dello stabilimento Vibac di Termoli, dove ballano 126 dei 142 posti di lavori, di cui è stato annunciato il licenziamento collettivo. Come annunciato dalle parti sociali, alle 15 di oggi si è riunito, da remoto, il coordinamento nazionale sindacale, che riunisce le tre sigle confederali, ossia Filctem-Cgil, Uiltec e Femca-Cisl.

Un altro passaggio ci sarà nel confronto col sindaco di Termoli, Francesco Roberti, giovedì prossimo, 9 marzo 2023, ma l’attenzione sarà tutta rivolta all’avvio della fase di “esame congiunto” con la dirigenza aziendale, che avverrà venerdì prossimo, 10 marzo, alle 15.30, sempre con modalità in video-conferenza. Sarà il primo approccio formale dopo la comunicazione del 27 febbraio scorso. Ricordiamo come penda anche la richiesta per aprire un tavolo al Mimit, estesa anche alla Regione Molise, oltre che al Ministero delle imprese e del Made in Italy.