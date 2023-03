Riforma Cartabia penale, la giustizia che cambia

Istruzioni per l'uso gio 09 marzo 2023

LARINO. Dopo l'approfondimento in materia civile, torna sotto i riflettori, ma sul versante penale, la "Riforma Cartabia". Con la dicitura "Istruzioni per l'uso", Camera Penale di Larino, Scuola Forense Frentana e Ordine degli avvocati hanno organizzato per questa mattina, dalle 9.30 alle 12.30, nella sala delle assemblee al piano rialzato del Tribunale, un seminario di aggiornamento. Introdurranno i lavori il presidente del Coa Michele Urbano (La deontologia dell'avvocato penalista) e il presidente della Camera penale Roberto D'Aloisio (La posizione delle Camere penali nella riforma).

Relatori il giudice Rosaria Vecchi su "La fase predibattimentale e le sentenze di proscioglimento", Domenico Bruno, presidente del comitato scientifico Camere penali con "Esercizio dell'azione penale e limiti al principio di obbligatorietà di cui all'articolo 112 della Costituzione", infine il consigliere delegato alla formazione del Coa frentano, Domenico Porfido su "Le sanzioni alternative". Modererà la direttrice della Scuola Forense Frentana, Micaela Bruno.