Prende corpo il progetto della Gigafactory Stellantis, summit tra parti sociali e Acc Italia

TERMOLI. Giorno strategicamente importante quello di oggi, perché il progetto Gigafactory comincia ad assumere connotato che vanno al di fuori della mera programmazione.

Per la prima volta le organizzazioni sindacali dello stabilimento di Termoli, quelle appartenenti al comitato esecutivo, esteso anche alla Fiom-Cgil, oltre che Uilm, Fim-Cisl, Fismic, UglM e Aqcf-r, incontreranno i vertici della società Acc Italia, chiamata a realizzare la Gigafactory al Plant termolese. Un faccia a faccia richiesto con tenacia dalle parti sociali, proprio per avere un confronto con chi materialmente dovrà provvedere all'insediamento.

Da ricordare come entro il primo trimestre dell'anno si attende la ratifica da parte dell'Unione europea sul progetto presentato dalla società fondata da Stellantis e TotalEnergies/Saft nell’agosto del 2020, che intende trasformare l’attuale stabilimento Stellantis di Termoli, in Italia, in un nuovo impianto dedicato alla produzione di batterie e finalizza l’accordo per aggiungere Mercedes-Benz come nuovo partner alla pari con TotalEnergies/Saft e Stellantis.

I partner si sono anche impegnati ad aumentare la capacità industriale di ACC ad almeno 120 gigawattora (GWh) entro il 2030 e ad ampliare lo sviluppo e la produzione di celle e moduli per batterie ad alte prestazioni di nuova generazione.