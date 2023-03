Gigafactory Stellantis: produzione al via nel 2026, gli occupati a regime saranno 1.800

ROMA. Si è tenuto oggi a Roma il primo incontro con la Direzione di Acc, joint venture fra Stellantis, Mercedes e Total, che costruirà la fabbrica di batterie a Termoli. La produzione inizierà nel 2026 e crescerà gradualmente fino al 2030 occupando 1.800 persone. Il Governo ha deliberato di cofinanziare l’investimento, ma si attende ancora la autorizzazione europea sugli aiuti di stato.

«Come sindacato accogliamo con favore l’avvio del progetto, ma chiediamo il coinvolgimento innanzitutto di Stellantis e poi del Governo, poiché ci sono molti aspetti ancora da definire per garantire la tutela degli oltre 2.000 lavoratori oggi impiegati nella fabbrica di motori di Stellantis.

Innanzitutto chiediamo continuità lavorativa nel passaggio fra Stellantis e Acc, in modo da assicurare occupazione, salario e trattamenti costanti. Inoltre occorre coinvolgere le istituzioni per chiedere ammortizzatori sociali e formazioni a Governo e Regione Molise.

Proprio perché come sindacato abbiamo fatto pressioni per ottenere l’investimento, ora chiediamo alle imprese e alle istituzioni coinvolte coerenza e responsabilità. Di conseguenza chiederemo la convocazione di un tavolo ministeriale, con la presenza di tutti i soggetti coinvolti, per individuare strumenti volti a garantire tutte le soluzioni di tutela e occupazionali di tutti i lavoratori», la nota unitaria di Fim-Cisl, Uilm, Fiom-Cgil, Fismic, Aqcf-r e UglM.

“Oggi abbiamo avuto il primo incontro con Acc, la joint venture fra Stellantis, Total e Mercedes che realizzerà la fabbrica di batterie a Termoli, laddove oggi sorge lo stabilimento Stellantis di cambi e di motori. È il segno che il progetto per cui tanto abbiamo spinto inizia a concretizzarsi, ma ora chiediamo garanzie per i circa 2.000 lavoratori coinvolti”. Lo dichiarano Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto, e Francesco Guida, segretario generale della Uilm di Termoli.

“Abbiamo molto spinto – affermano Ficco e Guida – per ottenere la costruzione della gigafactory a Termoli, anche nei confronti del Governo italiano che inizialmente sembrava refrattario ma che poi ha deciso di cofinanziare il progetto, fermo restando la necessità di ottenere l’autorizzazione europea agli aiuti di stato. Tuttavia ci sono ancora problemi assai delicati da affrontare: innanzitutto la realizzazione richiederà anni, con una progressiva salita produttiva che partirà nel 2026 e porterà nel 2030 a 1.800 occupati; inoltre Acc per certi versi sembra parlare come una impresa completamente nuova che vuole incominciare dal nulla, mentre a Termoli ci sono già oltre 2.000 lavoratori di Stellantis che devono essere tutelati”.

“Chiediamo ad Acc e a Stellantis di costruire un percorso che garantisca continuità lavorativa a tutti i lavoratori coinvolti, poiché non accetteremmo che qualcuno venisse licenziato e chiediamo di preservare i trattamenti economici e normativi. Reputiamo necessario sviluppare un confronto contestuale con ACC, con Stellantis e con le Istituzioni per ottenere le necessarie garanzie e la indispensabile copertura in termini di ammortizzatori sociali”.

Queste le dichiarazioni di Ferdinando Uliano segretario nazionale Fim-Cisl e di Marco Laviano segretario Fim-Cisl Abruzzo Molise

«Importante progetto industriale che deve garantire la sostenibilità sociale dei lavoratori di Termoli.

Abbiamo iniziato un primo confronto con Acc per noi molto importante, per individuare le soluzioni industriali e occupazionali che mettono in sicurezza tutti i lavoratori presenti nel plant di Termoli. Per noi questo significa che tutti i lavoratori dovranno avere una soluzione che indichi un futuro occupazionale certo. Innanzitutto c’è la necessità di avere tutti i soggetti coinvolti attorno allo stesso tavolo, per trovare quelle soluzioni utili per la quadratura del cerchio e che dovrà garantire la sostenibilità sociale nel processo di trasformazione. La nostra richiesta è che oggi e più che mai sia necessario coinvolgere un tavolo unitario Stellantis, Governo nazionale e regionale. Abbiamo ribadito che sarà innanzitutto nostro impegno agire verso il Mimit e Invitalia per concludere positivamente il processo di finanziamento per poter far partire i primi investimenti strutturali per il primo blocco di produzione. Diventa poi indispensabile aprire una discussione con le istituzioni, per la copertura degli ammortizzatori sociali e dei finanziamenti utili per la formazione. Da Stellantis ci aspettiamo poi di capire come venga governato e gestito, con le risorse necessarie, tutto il processo di trasformazione per garantire tutte le tutele che si determinano con l’interruzione delle attuali produzioni, condizionate dallo stop dei motori tradizionali endotermici. La prima interruzione produttiva riguarda quello dell’area cambi, entro primo quadrimestre 2024, dove sono collocati circa 400 lavoratori e quella successiva entro la fine 2026 con la produzione motore fire, circa 1000 addetti. L’ipotesi di ACC e la partenza del primo modulo è prevista gennaio 2026 con i primi 600 lavoratori. Il secondo modulo è previsto 2027 con altri 600 lavoratori, il terzo 2028 che porterà alla produzione di 40 Gwh complessivi porterà l’occupazione a 1.800 lavoratori.

È necessario poi affrontare tutti i problemi di ordine contrattuale volti a garantire tutte le tutele per i lavoratori. E sarà il nostro impegno chiede una convocazione immediata da parte del Mimit di tutti i soggetti coinvolti per fare in modo che questo complesso progetto di trasformazione, che porta con sé un importante progetto industriale strategico per il nostro paese, si concluda positivamente nell’interesse dei lavoratori e del territorio».