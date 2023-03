«Dialogo costruttivo, positivo l'incontro sulla Gigafactory», parla la società Acc

TERMOLI. Anche la società Acc è intervenuta a margine della riunione di ieri sulla Gigafactory di Termoli, ribadendo che il sostegno di tutte le parti interessate (sindacati, istituzioni nazionali e regionali, esperti, Commissione Europea, azionisti di Acc è essenziale, sia per ottenere i finanziamenti pubblici, sia per consentire alla Gigafactory di produrre alla sua massima capacità e con l'alta qualità e i costi accessibili richiesti dai clienti. Acc nasce dall'iniziativa intrapresa nel 2020 da Stellantis e TotalEnergies (insieme alla sua consociata Saft), a cui si è aggiunta Mercedes-Benz, e viene fortemente sostenuta da Francia, Germania e Unione Europea.

L'obiettivo di Acc è sviluppare e produrre celle e moduli di batterie per veicoli elettrici con particolare attenzione alla sicurezza, alle prestazioni e alla competitività, garantendo al contempo il massimo livello di qualità e la minore impronta di carbonio. Il piano di capacità di ACC in Italia mobiliterà un investimento di oltre 2 miliardi di euro, che sarà sostenuto da sovvenzioni e finanziato con capitale e debito. La creazione di questo campione europeo delle batterie sosterrà l'Italia e l'Europa nell'affrontare le sfide della transizione energetica nella mobilità, garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento di un componente chiave per l'industria delle auto elettriche. In questo contesto, Acc ha incontrato ieri per la prima volta a Roma le parti sociali per presentare il suo progetto.

«Consideriamo l'incontro, seppur preliminare, molto positivo grazie al dialogo costruttivo che si è sviluppato e che siamo convinti continuerà ad andare avanti - ha dichiarato Hubert Chappotteau, vicepresidente HR di Acc - ai dipendenti del settore automobilistico, e in particolare a quelli di Termoli, che si mostreranno interessati, sarà data priorità, tuttavia sarà necessaria una profonda e lunga riqualificazione in base alle competenze richieste. Infatti, la produzione di celle per batterie è un settore totalmente diverso da quello dei motori e delle trasmissioni, con competenze molto specifiche. Le competenze e la competitività dei costi sono fondamentali per permetterci di costruire un futuro sostenibile», ha dichiarato H. Chappotteau.

Per Acc, l'investimento in Italia non è solo essenziale per contribuire a proteggere la base industriale e occupazionale della Valle del Biferno, ma ha anche l'ambizione di affermare il ruolo del Paese nell'industria europea delle batterie. Nata nel 2020, è stata realizzata per l'ambiente frenetico e altamente tecnologico che è il moderno settore dell'energia. Forte nel mondo della tecnologia delle batterie per veicoli elettrici, Acc è il risultato di un'iniziativa intrapresa da Stellantis e TotalEnergies - insieme alla sua consociata Saft - a cui si è aggiunta Mercedes-Benz, e fortemente sostenuta da Francia, Germania e Unione Europea.

A roma ieri anche la delegazione Fismic-Confsal, che ha presenziato all’incontro col vicesegretario generale, Sara Rinaudo, e dal segretario territoriale di Termoli, Giovanni Mercogliano. «La conferma della cifra degli investimenti da parte del Governo italiano deve ancora arrivare, ma sono stimati tra i 400 e 500 milioni per finanziare l’avvio della Gigafactory. Siamo soddisfatti del primo incontro avvenuto in data odierna per conoscere la dirigenza Acc – dichiara il segretario territoriale di Termoli, Giovanni Mercogliano – e fiduciosi che dal prossimo incontro inizierà un lavoro condiviso per la riuscita del progetto. Come Fismic-Confsal l’obiettivo principale è la tutela dell’occupazione di tutti i lavoratori coinvolti. Come sostenuto anche dall’Azienda, Termoli presenta altissime professionalità, che andranno valorizzate e formate o aggiornate per restare al passo con il cambiamento dovuto alla transizione ecologica e digitale. Noi continueremo come sempre a lavorare per tutelare i diritti occupazionali e salariali di tutti i lavoratori, nessuno verrà lasciato indietro. Auspichiamo che il processo di creazione della Gigafactory porterà maggior risalto al territorio e una crescita economica».