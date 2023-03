Fermo pesca 2022, più tempo per presentare le domande di indennizzo

TERMOLI. Ci sarà più tempo per richiedere gli indennizzi sul fermo pesca. Il Ministero competente ha accolto l’istanza di proroga per i termini di presentazione sulle indennità per i lavoratori marittimi per l’anno 2022, relativi al fermo obbligatorio. Lo ha reso noto Federpesca. «Si informa che è stato pubblicato il decreto interministeriale relativo alle indennità per i lavoratori marittimi per l’anno 2022. Il ministero del lavoro e delle politiche sociali accoglie la richiesta di Federpesca prorogando la presentazione delle istanze Cigs fermo pesca 2022.

L’invio, da effettuarsi unicamente con il sistema Cigs online, dovrà avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (07/03/2023)». Sempre da Federpesca, la sollecitazione che entro la data del 16 marzo 2023 deve essere inviata la comunicazione del terzo trimestre 2022 così come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 56785 del 1° marzo 2023. Tale provvedimento ha esteso al terzo trimestre 2022 le disposizioni previste dal provvedimento dell’Agenzia del 16/02/2023 n. 44905, predisponendo un nuovo modello in cui, tra l’altro, è stato modificato il quadro B (Requisiti) aggiungendo all’ultimo punto il credito per il terzo trimestre 2022. Il codice da indicare nel quadro A per tale tipologia di credito è 6972 e, naturalmente, come per il quarto trimestre 2022, dovrebbero essere interessati alla compilazione tutti coloro che alla data del 16 marzo 2023 non hanno utilizzato in compensazione tutto il relativo credito.

Ricordiamo che il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento».