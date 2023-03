Roberti parla col presidente della Vibac, si punta ad accelerare il "tavolo politico"

TERMOLI. Il sindaco Francesco Roberti ha parlato col presidente della Vibac, Pietro Battista. L'azionista di riferimento, infatti, ha richiamato Roberti già giovedì sera, appena finito l'incontro con parti sociali e maestranze in sala consiliare, riferendo di una possibile apertura su incentivi e iniziative istituzionali che aiutino l'azienda a uscire dalle secche della crisi di mercato internazionale. «In qualche maniera ha dato questa apertura - riferisce Roberti - ci sono buone possibilità, ma tutti devono fare un passo indietro e trovare il giusto compromesso.

Credo che la politica si possa far carico di ciò, arrivare a questa convocazione e riunirci attorno a un tavolo per trovare la migliore soluzione e ad oggi abbiamo l'apertura da parte di tutti per risolvere questa situazione. In precedenza non c'era stata questa disponibilità. Il presidente Battista ha confermato di avere dei bei ricordi e di conoscere la valenza e la professionalità del personale». L’interessamento delle istituzioni locali e parlamentari, proprio a margine del briefing di giovedì sera, è stato al centro dell’incontro di venerdì pomeriggio, che ha sancito l’avvio dell’esame congiunto tra azienda e parti sociali, sfociato poi in un'assemblea dei lavoratori, per la procedura di mobilità che riguarda 126 dei 142 dipendenti. Il management non ha derogato dai numeri dei licenziamenti collettivi annunciati, asserendo che nel contesto internazionale il crollo del mercato è stato del 70% e la nicchia che ancora resta è appannaggio di competitor dalla maggiore produttività, ossia da chi riesce ad avere margini, rispetto al costo di produzione su cui pesa proprio quello occupazionale. Tuttavia, la porta non è stata chiusa, ma sarebbe stato mostrato interesse, verso possibili exit strategy della crisi, da percorrere con forme di rilancio attraverso Zes, Pnrr e misure che allevino i cosiddetti fattori energivori. Insomma, permane lo stato di crisi, ma si può discutere del futuro, la parola fine ancora non è stata pronunciata e a questo punto fondamentali saranno i tempi del confronto su scala nazionale. A esprimersi, comunque, sono stati Femca-Cisl e Filctem-Cgil con due note distinte.

«Le condizioni economiche illustrate dal presidente della Vibac Pietro Battista, nel corso del Coordinamento nazionale Vibac con i sindacati, sono drammatiche. La competitività internazionale di Cina e India sui film di polipropilene è schiacciante, il mercato italiano delle commodities è in crisi, come tutto il manifatturiero, al netto dei costi energetici, della guerra in Ucraina e di quella economica tra Stati Uniti e Cina». Questo il commento di Lorenzo Zoli, segretario nazionale Femca-Cisl che segue la vertenza sui 126 licenziamenti annunciati nello stabilimento Vibac di Termoli. «Dobbiamo cambiare il contesto industriale – afferma Zoli - ma per farlo abbiamo bisogno di tempo. Dobbiamo guadagnarlo con ammortizzatori sociali che non possono essere pagati con i fondi del PNRR e che vanno discussi aprendo un tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Usiamo la cassa di carattere straordinario per trasformare i licenziamenti in elementi di ristrutturazione industriale, accompagnando le uscite volontarie, esplorando la strada dei trasferimenti in altre sedi del Gruppo e rafforzando la produzione residua alla Vibac di Termoli. Capiamo le dinamiche di mercato, per gestirle e non esserne sopraffatti». La Filctem-Cgil ha ribaditodi mettere in campo tutte le azioni sindacali per scongiurare i licenziamenti. «Nel pomeriggio di venerdì si è tenuto il primo incontro tra le organizzazioni sindacali, dalle strutture nazionale e da tutte le strutture territoriali coinvolte, e i rappresentanti della società Vibac spa, azienda produttrice di plastica per imballaggi, che con comunicazione del 27 febbraio aveva dichiarato 126 esuberi nel solo stabilimento di Termoli. È inaccettabile la comunicazione con la quale Vibac ha annunciato questi licenziamenti, perché riprende un percorso già affrontato quando, solo 3 anni fa, propose la stessa soluzione per i lavoratori di un altro stabilimento del gruppo a Vinci (Fi)». Così Giordano Fumarola della Filctem-Cgil nazionale a margine dell’incontro. «Nel corso degli anni – ha proseguito -, abbiamo assistito a scelte discutibili del management, prese senza mai coinvolgere le organizzazioni sindacali che si sono dimostrate tagli unilaterali, come ad esempio avvenuto con gli stralci degli accordi di secondo livello. Oppure richieste di ammortizzatori sociali che, almeno in teoria, avrebbero dovuto rilanciare il gruppo, ma che purtroppo oggi certificano solo un triste epilogo. Già da ora ci attiveremo per rivendicare il diritto all’occupazione dei 126 lavoratori licenziati sia rivolgendoci alle istituzioni con la richiesta d’incontro al MiMIT già sollecitata, sia con la mobilitazione al fine di scongiurare i licenziamenti e mantenere i livelli occupazionali», ha concluso Fumarola.