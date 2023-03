Rinnovo del contratto nazionale del vetro: "Alla Pilkington d'accordo il 98,1% dei lavoratori"

SAN SALVO. "Nei giorni scorsi si sono svolte le assemblee retribuite in Pilkington, Primo e Bravo al fine d’illustrare ed approvare l’Ipotesi di Accordo per il Rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il settore del vetro, delle lampade e display, siglato con l’associazione datoriale “Assovetro” il 10 febbraio e che interessa oltre 28mila lavoratori impiegati in circa 340 imprese in Italia.

Alle assemblee ha partecipato anche un membro di segreteria nazionale; durante le assemblee sono stati evidenziati tutti i punti rilevanti del contratto ed in particolare: miglioramento dell’attività dell’osservatorio nazionale attraverso iniziative congiunte e condivise nei confronti delle istituzioni, iniziative per favorire la partecipazione attiva ed il contributo del vetro piano indirizzato al settore dell’ automotive nel suo complesso, azioni positive e buone pratiche che emergono dalla contrattazione di secondo livello ed infine l’osservatorio come sede per analizzare e discutere le modalità per aumentare produttività, qualità e le condizioni di lavoro all’interno dell’azienda.

È stata inoltre istituita la giornata dedicata alla sicurezza salute ed ambiente, sono state aumentate le ore per la formazione dei rappresentanti della sicurezza ed ambiente (RLSSA) ed introdotti temi riguardanti l’orario di lavoro e la fruizione di ferie anche in ore, oltre a permessi retribuiti per i lavoratori donatori di midollo osseo per tutto il tempo che occorre all’effettuazione degli accertamenti, del prelievo e della degenza. Sono state poi inserite iniziative per le vittime della violenza di genere con permessi per un massimo di 5 mesi, due mesi in più previsto dal D.lgs. 86/2015 art.24. Su richiesta del lavoratore l’azienda fornirà le debite informazioni sul periodo di comporto. È stata concessa la possibilità al lavoratore di richiede l’anticipazione del TFR rimasto in azienda anche nei casi in cui fosse stato in CIG o altro ammortizzatore sociale per un periodo superiore a 4 mesi nell’anno o in caso di lavoratore con condizione certificata di fragilità che non può svolgere attività in modalità agile. Sono state altresì adottate linee guida per l’attivazione delle Banca Ore Solidale e per lo svolgimento del lavoro agile (Smart Working).

In merito all’assistenza sanitaria integrativa, è stato previsto che dal 1/1/2024 tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato con un contratto superiore ad un anno saranno iscritti ad un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativo con il contributo di euro 14 totalmente a carico dell’azienda; sempre da gennaio 2024 i lavoratori potranno integrare il piano sanitario con una contribuzione a proprio carico per accedere a prestazioni sanitarie aggiuntive per sé e per i propri familiari. Nell’ipotesi di accordo è stato previsto un aumento salariale a regime di 153,00 euro al livello D1 distribuito in tre tranche: euro 61,00 dal primo marzo 2023, euro 45,00 dal primo aprile 2024 ed euro 47,00 dal primo luglio 2025; il montante economico per il periodo di vigenza del nuovo contratto è di euro 3.839,00 per il livello D1; inoltre, a tutti i lavoratori sarà corrisposta una tantum di euro 122,00 lordi. A decorrere dal 1/1/25 sarà incrementato di 1 euro il turno di notte. La percentuale di incremento sul TEM (trattamento economico minimo) è dell’8%.

Anche in questa occasione alla fine di ogni assemblea i lavoratori hanno espresso il loro voto sull’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Vetro Lampade e Display ed il risultato complessivo delle votazioni è stato il seguente:

Favorevoli 98,1% - Astenuti 0,9% e Contrari 1%. L’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto del vetro è stata votata favorevolmente dai lavoratori di San Salvo

."

Così, in una nota, le Organizzazioni Sindacali Territoriali RSU Pilkington, Primo e Bravo.