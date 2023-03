Gigafactory, chiesto tavolo interministeriale a tutela dei lavoratori

TERMOLI. Le organizzazioni sindacali metalmeccaniche rilanciano immediatamente il tema della Gigafactory, a pochi giorno dall’incontro di venerdì scorso, a Roma, coi vertici di Acc Italia, ieri è partita una richiesta dalle sei sigle metalmeccaniche di Fiom-Cgil, Fim-Cil, Uilm, Fismic-Confsal, Aqcf-r e UglM, indirizzata al ministro Urso (Mimit), alla ministra Calderone (Lavoro e Politiche sociali), nonché al management di Stellantis e Acc Italia, attraverso cui è stata inoltrata richiesta di incontro formale.

«In merito all’investimento per l’installazione della Gigafactory nello stabilimento Stellantis di Termoli, richiedono un incontro per affrontare la fase di trasformazione. I tempi e la complessa transizione del sito dovranno essere inevitabilmente accompagnati, con l’obiettivo di garantire la continuità lavorativa dei lavoratori oggi impegnati nella attuale produzione, da idonei strumenti di ammortizzatore sociale e di formazione che oggi non sono a disposizione nel quadro normativo.

Le scriventi richiedono inoltre utile al confronto la presenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica oltre che della Regione Molise».

Intanto, resta alla ribalta anche il rinnovo del Ccsl del gruppo Stellantis, ieri, in tutti gli stabilimenti e i siti dei gruppi CNHI, Ferrari, Iveco e Stellantis, si è svolta la votazione delle Rsa per l’approvazione del nuovo CCSL siglato lo scorso 8 marzo da Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf-r.

A fronte dei 545 Rsa che hanno votato, in rappresentanza di circa 70.000 Lavoratori, i favorevoli all’intesa sono stati 536, pari al 98,35%, contro 8 contrari e un astenuto.

Con il voto odierno le organizzazioni sindacali firmatarie hanno comunicato l’avvenuta validazione del voto da parte delle Rsa e pertanto il nuovo contratto viene formalmente approvato.

Una piattaforma contrattuale così commentata dal segretario molisano della Fim-Cisl, Marco Laviano. «Consolidare il sistema di relazioni industriali con il rinnovo del contratto, in una prospettiva industriale che nell’incertezza dia una risposta molto forte – evidenzia Laviano - negoziare e trovare la soluzione salariali in un periodo in cui l’inflazione ha dilapidato il potere di acquisto è segno di coraggio e di visione. Si consolida un modello, non va avanti in continuità ma genera nuove soluzioni rafforzando sia sul lato salariale e sia sul lato normativo i temi negoziali.

Contare sulle persone risulta decisivo, i prossimi tempi saranno incerti. Preservare e manutenere questo modello, uno dei contratti più importanti del perimetro industriale italiano».