«Rigenerare l'occupazione formando i lavoratori», Fiom-Cgil lancia la sfida a Stellantis

TERMOLI. Fiom-Cgil faccia a faccia col management di Stellantis. «Si è svolto con la direzione di Stellantis l'incontro richiesto dalla Fiom. Un incontro complesso che ha affrontato anche temi che nel corso degli ultimi mesi non hanno trovato condivisione tra le parti. Rimane aperta la ferita sulla proroga del contratto e sull'atteggiamento divisivo mostrato dalla delegazione aziendale. Per la Fiom bisogna invertire il processo di riduzione dell'occupazione e partire dalla rigenerazione dell'occupazione e delle professionalità attraverso la formazione.

È necessaria una gestione diversa degli ammortizzatori sociali, estendere la garanzia della maturazione dei ratei dei vari istituti ed erogare un’integrazione del salario delle lavoratrici e dei lavoratori che ne subiscono gli effetti. L'occupazione, le prospettive future e la gestione degli ammortizzatori sociali, devono essere la base di un percorso di riconoscimento del ruolo dei delegati. La discussione proseguirà nei prossimi giorni per avviare un confronto che a partire da questi temi deve valorizzare quanto fatto negli ultimi anni per la tutela dell'occupazione e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori». Lo dichiara in una nota Simone Marinelli, coordinatore automotive per la Fiom nazionale.