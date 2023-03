Pesca: accesso al credito e indennizzo sul fermo, nuove proroghe

TERMOLI. Maggiori opportunità di accesso al credito. Il Medio Credito Centrale con circolare n. 3/2023 del 9 marzo 2023 informa che le imprese di pesca, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici possono accedere all’utilizzo del fondo di garanzia su finanziamenti bancari. La manovra di bilancio 2023, per contrastare la crisi Ucraina, ha disposto la proroga di un anno della operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. A partire dal 9 marzo, per le sopra citate imprese, sarà possibile presentare richieste di ammissione alla garanzia del Fondo PMI e anche alla garanzia Ismea, disciplinate dal decreto Pesca del Ministero delle Politiche Agricole del 9 ottobre 2020, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

È prevista la possibilità di concedere garanzie dirette Ismea con l’obbiettivo di favorire l’accesso al credito delle Pmi del settore agricolo e della pesca, su richiesta dei soggetti finanziatori, cogaranzia, controgaranzia e riassicurazione su richiesta dei confidi, garanzia a fronte di transazioni commerciali e garanzia su portafogli costituiti da esportazioni di durata non inferiore a 18 mesi e di importo non superiore a 1 milione di euro.

La garanzia diretta è attivabile per investimenti sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, per l’acquisto di nuovi macchinari e per interventi di valorizzazione commerciale. Sono anche ammesse per finanziamenti a breve termine destinati all’acquisto di beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell’impresa. La garanzia può essere concessa entro il limite del 70% del finanziamento, che sale all’80% per giovani imprenditori ittici, nel limite di 1 milione di euro per le microimprese e piccole imprese, 2 milioni per le medie imprese. Ma le novità non finiscono qui. Con il Decreto n.2 del 14/03/2023, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali concede un ulteriore proroga per la presentazione delle domande fermo pesca 2022 Cigsonline.

Il nuovo termine di presentazione è il 13 aprile 2023. Soddisfazione da parte di Federpesca per il risultato raggiunto.