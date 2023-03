Comune, Cosib e Regione convocati al Ministero per la vertenza Vibac

TERMOLI. Primo approccio ministeriale quello che avverrà in sede ufficiale la prossima settimana, mercoledì 29 marzo, in sede ufficiale, sulla vertenza relativa alla messa in mobilità dei 126 (142) dipendenti dello stabilimento Vibac.

Come d'impegno assunto nell'incontro avvenuto la scorsa settimana tra il senatore Costanzo Della Porta e la sottosegretaria al Mimit Fausta Bergamotto, istituzioni chiamate a ragionare sulle possibili evoluzioni del processo industriale della fabbrica termolese e per questo attorno al tavolo siederanno in questo briefing d'esordio Comune di Termoli, Cosib e Regione Molise.

Proprio Cosib e Comune di Termoli, assieme al parlamentare di Fratelli d'Italia Della Porta, due settimane fa incontrarono lavoratori e parti sociali coinvolte nella vertenza nata il 27 febbraio scorso, sulla scorta della comunicazione di messa in mobilità di gran parte del personale.

Parallelamente, ricordiamo che per istanza delle organizzazioni sindacali nazionali e locali confederali di settore era partita la stessa richiesta per un confronto, sempre al Mimit, con la proprietà della Vibac, correlata alla procedura attivata a fine febbraio.