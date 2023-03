Energy Festival, esperienze diverse sulla transizione green

TERMOLI. Si sposta dalla sede naturale del Cosib, a Termoli, al capoluogo, il progetto Co-CLEAN “Co-designed and implementation of local sustainable energy action”. Al via l’Energy Festival, co-finanziato dal programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro. Appuntamento al Centrum Palace di Campobasso.

L’Energy Festival del progetto CO-CLEAN (CO-designed and implementation of loCal sustainable energy action) conclude le attività che il Consorzio Industriale per lo Sviluppo della Valle del Biferno ha realizzato, in questi anni, contribuendo ai risultati di questa virtuosa collaborazione con partner pugliesi, montenegrini ed albanesi.

L’occasione mette a confronto esperienze diverse sulla tematica della transizione energetica che, anche in Molise, evidenzia un protagonismo locale ambizioso e responsabile. Il Festival vuole, inoltre, porre l’accento sulle diverse opportunità che, in un contesto temporale estremamente interessante anche per le piccole realtà, l’Unione Europea mette a disposizione per ridurre il divario di sviluppo e di benessere che ancora caratterizza ampie aree dell’Unione Europea.