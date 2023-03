Lo show room più innovativo d’Italia si trova alla Cianciosi Soluzioni edili

TERMOLI. Lo show room più innovativo d’Italia si trova a Termoli, merito della Cianciosi Soluzioni edili, che ha ricevuto il premio ideato dall’editore della rivista di settore YouTrade, Virginia Gambino. Un percorso che prende in esame la realizzazione work in progress della “sala sartoriale”, con un’accoglienza differente e personalizzabile del cliente, per venire incontro alle sue più specifiche esigenze, portato avanti a partire dal 2017. Abbandonando vecchie metodologie e sposando una nuova filosofia, con una preparazione alla vendita diversa, profonda, per valorizzare al meglio prodotti di una certa caratura, con assistenza e consulenza complete fino alla realizzazione finale, non solo nella vendita, che si punta a cesellare giorno dopo giorno ancora oggi. Una capacità d’innovazione che è stata così premiata in questo contesto, momento gratificante che mette il sigillo alla volontà di investire sempre più su sé stessi, come avvenuto anche stimolando il dibattito sui bonus edilizi, in un seminario condotto proprio col centro studi YouTrade.

Un incontro che da anni YouTrade organizza con produttori e rivenditori, e per la prima volta è stato portato nel Mezzogiorno, a Lamezia Terme.

«L’edilizia comincia a prendere quota sotto l’aspetto culturale, grazie certamente a gruppi che non sono solo più di acquisto, ma anche di distribuzione e di cultura, che lavorano per migliorare la qualità di un manufatto finale, l’obiettivo che più ci sta a cuore, per transitare su un ponte in sicurezza e realizzare scuole che proteggano i nostri bambini. Non chiediamo ai nostri fornitori soltanto prezzi e premi, ma i prodotti migliori, con performance concorrenziali e servizi, e una formazione sulla conoscenza del prodotto e come va utilizzato. La figura del distributore è centrale, al centro delle costruzioni, dal produttore all’utilizzatore finale e come ha scritto Achille Calcagnini, importante saper vendere con un sorriso, noi chiediamo qualità e competenza».

Queste le parole pronunciate dall’imprenditore Dante Cianciosi, ospite di YouTrade, durante la consegna del premio Best Show-Room d'Italia della rivista "YouTrade", magazine di riferimento del mondo dell'edilizia e delle costruzioni che ogni anno organizza l'evento sulla base dei voti delle aziende produttrici.

Alla Cianciosi Soluzioni Edili è stato conferito il premio italiano per lo "show-room" più innovativo, nell’occasione della manifestazione organizzata a Lamezia Terme da Virginia Gambino Editore venerdì scorso: "Pnrr, bonus, digitale: nuove opportunità per l'edilizia nel mezzogiorno".

«E' stupendo incontrarsi finalmente al sud e parlare di produzioni e distribuzioni di materiali edili. È stupendo che tutto questo stia avvenendo grazie a YouTrade, sono tantissimi anni che partecipo a questo evento e finalmente siamo arrivati al Sud», il messaggio con cui Cianciosi ha voluto condividere coi presenti il riconoscimento ricevuto.

YouTrade è una rivista mensile leader del settore, in cui lo scorso anno fu protagonista di un inserto dove raccontava i suoi 40 anni d’impresa, dalla nascita avvenuta a Campomarino, fino all’avvento nella sede all'interno del nucleo industriale della Valle del Biferno, in via Giulio Pastore. Quarant’anni, poi celebrati nel dicembre scorso con una convention esclusiva, in cui il mondo è cambiato per davvero, diverse volte.

YouTrade identifica Cianciosi Soluzioni Edili come “Il distributore leader nell’area di Termoli, che racconta perché la scelta dei prodotti non è solo una questione di prezzo. Perché punta tanto sulla formazione. E perché, festeggiati i 40 anni, l’azienda punta ad ampliare ulteriormente la propria offerta”.

Adesso, con la ciliegina sulla torta dello show room più innovativo d’Italia Dante Cianciosi e il suo team affiatato alzeranno ancora di più l’asticella, sempre nel novero di un obiettivo che metta al centro dell’attività la qualità e la soddisfazione del cliente.

