«Il verde molto sbiadito degli elettrocarburanti»

TERMOLI. Di ieri l’analisi sullo scenario automotive rappresentato dal segretario della Fim-Cisl, Marco Laviano, alla luce dell’intesa sui cosiddetti e-fuel. Sabato scorso, Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione europea, ha comunicato che è stata accolta la richiesta del governo tedesco di considerare “verdi” gli elettrocarburanti - in inglese electrofuel, abbreviato in e-fuel – di conseguenza, anche dopo il 2035 si potranno continuare a vendere automobili nuove con motore a combustione interna (endotermico) alimentato da e-fuel. In merito abbiamo intervistato l’esponente della Rete della Sinistra-Termoli Bene Comune, Pino D’Erminio, particolarmente interessato alle tematiche della sostenibilità ambientale.

Cosa sono gli elettrocarburanti?

«La e-benzina e lo e-gasolio sono identici alla benzina ed al gasolio di derivazione fossile, la differenza sta nella modalità di produzione. Si parte da energia elettrica prodotta da rinnovabili verdi (idroelettrico, fotovoltaico, eolico e geotermico), utilizzata nel procedimento chimico-fisico dell’elettrolisi, per produrre idrogeno molecolare (H2) dall’acqua. Con l’elettrolisi le molecole dell’acqua (H2O) vengono spaccate e si separa l’idrogeno (che viene raccolto) dall’ossigeno (che fluisce nell’atmosfera come “scarto”). Con altri macchinari si cattura dall’aria il climalterante biossido di carbonio (CO2) - spesso chiamato impropriamente anidride carbonica - e si combina con l’idrogeno (H2), per ottenere il metanolo (CH3OH). Dal metanolo, con altri procedimenti chimici e termici, si ottiene la benzina o il gasolio. Il processo produttivo degli e-fuel è dunque complesso e dispendioso, non solo dal lato economico, ma specialmente da quello strettamente energetico, perché la gran parte dell’energia elettrica verde iniziale si perde ad ogni passaggio (per dispersione termica e per alimentare i macchinari). Perché spendere tanti soldi per ottenere molta meno energia di quella di partenza, che potrebbe alimentare direttamente motori elettrici? È del tutto irrazionale, ma non per le case auto, che trovano la scappatoia per continuare a produrre auto alimentate da motori endotermici».

Gli elettrocarburanti sono verdi?

«La reputazione verde degli e-fuel deriva dal fatto che nel processo di produzione è prevista la cattura dall’atmosfera del biossido di carbonio. Vero, però lo stesso CO2 è reimmesso in atmosfera quando gli e-carburanti sono bruciati nei motori a scoppio. Questa la chiamano “neutralità” nell’inquinamento da CO2 (prima lo sottraggo e poi lo reimmetto). Certo è meglio dei carburanti da idrocarburi fossili, ma non mi pare che questo faccia degli e-fuel dei carburanti verdi. Il biossido di carbonio catturato dall’atmosfera andrebbe sequestrato nel sottosuolo, non tornare in atmosfera attraverso gli e-fuel. Intravedo inoltre problemi distributivi. Come si fa a garantire che le auto immatricolate dopo il 2035 mettano nei serbatoi e-fuel e non i più economici e chimicamente identici carburanti fossili, oppure che i distributori non spaccino per e-carburanti quelli ordinari?»

È ragionevole la scadenza del 2035?

«La scelta di fissare al 2035 la data oltre la quale avviare la transizione verde delle auto può risultare insufficiente a consentire l’adeguamento dell’industria automobilistica e, più ancora, di quella della produzione di elettricità da fonti verdi e rinnovabili. In Italia nel 2021 la produzione elettrica lorda è stata di 314,1 TWh (migliaia di miliardi di wattora), di cui solo 97,3 TWh (31,0%) da fonti rinnovabili verdi; l’obiettivo al 2030 – secondo il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) – è di portare la produzione elettrica lorda a 339,5 TWh, di cui 171,0 TWh (50,4%) da rinnovabili verdi. La domanda lorda di elettricità al 2030 mi sembra sottostimata (+8,1% rispetto a quella 2021), ma comunque è sicuramente da rivedere verso l’alto l’obiettivo di produzione elettrica da rinnovabili verdi, altrimenti si corre il rischio di spostare l’inquinamento dovuto alle auto dal momento della circolazione a quello della produzione dell’elettricità».

Qual è la posizione del Governo Meloni?

«L’Italia ha chiesto alla Commissione, finora senza successo, di considerare verdi anche i biocarburanti, cioè quelli ricavati dalle biomasse. Da un punto di vista ecologico, tale richiesta è infondata, in quanto i biocarburanti derivano sì da fonti rinnovabili, ma inquinano esattamente come i “gemelli” da fonti fossili e come gli e-fuel, con la differenza per quest’ultimi sono “neutrali” riguardo all’incremento dell’inquinamento da CO2. È allarmante che la rivendicazione di battezzare come verdi i biocarburanti venga condivisa anche dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin».