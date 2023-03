Sottrazione di minori, avvocati del basso Molise in trasferta a Roma

ROMA. Avvocati dell’ordine forense di Larino in trasferta a Roma, domani.

Nella magnifica cornice della Sala Capitolare di Palazzo della Minerva, presso il Senato della Repubblica in Roma, il 29 marzo dalle 9:30 alle 12:30 saranno in scena le dinamiche e le criticità legate al fenomeno della sottrazione di minori nello scenario transnazionale.

L’evento organizzato dalla Ami Molise, associazioni matrimonialista italiani, capitanato dall’avvocato Michaela Bruno, in collaborazione con il consiglio dell’ordine degli avvocati di Larino e la scuola forense Frentano e lo studio legale Cataldi, avrà come protagonisti i nomi più importanti del diritto italiano. Aprirà i lavori Carla Garlatti, autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza seguita dai senatori Costanzo Della Porta e Roberto Cataldi alla commissione Affari Costituzionali. Il presidente nazionale dell’Ami Gian Ettore Gassani tratterà il tema della sottrazione internazionale di minori e del rapporto con le giurisdizioni straniere. A seguire il presidente del Coa di Larino interverrà sull’approccio con il crimine transnazionali nei profili di deontologia. A chiudere l’introduzione il presidente di Ami Cassino, l’avvocato Clino Pompei su regime civilistico della sottrazione internazionale dei minori.

Tra gli interventi il magistrato Francesco Antonio Genovese, presidente di Prima sezione civile della Corte di Cassazione a sottolineare le ricadute della tematica in argomento sulla giurisprudenza di legittimità. Quindi il professor Fausto Pocar emerito di diritto internazionale presso l’università di Milano sulla sottrazione di minori nel diritto penale internazionale e Laura Guercio docente dell’Università degli studi di Perugia sui rischi della sottrazione di minori nei conflitti armati.

A chiudere i lavori pilastri dello studio legale Cataldi Paolo Maria Storani sull’avvocato la tutela del minore nella deontologia forense e di Illy Pace co fondatrice dello studio legale Cataldi sulla sottrazione dei minori nelle dinamiche endo-familiari. L’evento, accreditato con quattro crediti formativi dal Coa di Larino, sarà moderato dall’avvocato Micaela Bruno.