Vertenza Vibac, al Mimit il tavolo con Regione, Comune e Cosib

TERMOLI. Non mancano ulteriori elementi di attualità che riguardano il territorio, come la vertenza Vibac ad esempio, prescindendo dall’evento sismico che sta catalizzando l’attenzione nelle ultime ore in Molise.

C’era attesa, infatti, per il tavolo convocato oggi alle 10.30 al Mimit, il Ministero dell’impresa e del Made in Italy, dove si recano il senatore Costanzo Della Porta, il sindaco di Termoli Francesco Roberti, il presidente del Cosib Roberto Di Pardo e su delega del presidente della Giunta regionale del Molise, Donato Toma, l’assessore Quintino Pallante.

Impegno istituzionale, che segue l’appello lanciato da lavoratori parti sociali, per non lasciar morire una realtà produttiva tra le più importanti del basso Molise e soprattutto salvaguardare i livelli occupazionali.

Una convocazione frutto della sinergia tra la sottosegretaria Fausta Bergamotto e lo stesso senatore Della Porta, che aveva dato disponibilità alla convocazione del tavolo ministeriale entro fine mese.

Un primo approccio di carattere istituzionale, prima di confrontarsi anche con la parte aziendale e quella sindacale. Da scongiurare i 126 licenziamenti collettivi annunciati il 27 febbraio scorso. Si punta al rilancio dell’azienda attraverso opportunità connesse a Zes e Pnrr.