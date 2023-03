Stabilizzati 40 lavoratori alla Sevel, Uliano: «Positivo il contratto di espansione»

ATESSA. Buone notizie dallo stabilimento Stellantis di Atessa (ex Sevel). In via di definizione il contratto di espansione che permetterà la stabilizzazione di 40 lavoratori.

Lo rende noto il segretario nazionale della Fim-Cisl, Ferdinando Uliano.

«Come Fim-Cisl valutiamo positivamente il contratto di espansione che è in via di definizione con il Gruppo Stellantis per il sito abruzzese di Atessa in provincia di Chieti. Il Contratto d’espansione ci consentirà di gestire la fase di trasformazione in corso nello stabilimento attraverso un piano di uscite e di formazione professionale, ma soprattutto, permetterà l’assunzione a tempo indeterminato di circa 40 lavoratori.

In questi mesi abbiamo più volte sollecitato l’azienda a procedere ad una stabilizzazione dei lavoratori in somministrazione presenti nello stabilimento. Quello raggiunto oggi è un primo risultato positivo ma da parte nostra, bisognerà fare il possibile nei prossimi mesi per stabilizzare anche il resto dei lavoratori somministrati presenti nel sito. L’azienda inoltre ha confermato nell’incontro gli investimenti in corso che riguardano lo sviluppo per il 2024 dei veicoli commerciali in versione full electric e il concretizzarsi della produzione di nuovi veicoli grazie all’accordo fatto con il gruppo Toyota. Questo rappresenta per noi un rafforzamento ulteriore di questa importante realtà produttiva del Gruppo».