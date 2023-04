Non c'è pace nel mondo industriale, 80 famiglie preoccupate alla "Kuehne+Nagel"

TERMOLI. Non c’è solo la procedura di licenziamento collettiva allo stabilimento Vibac. Nel panorama industriale bassomolisano e del nucleo Valle del Biferno, grane occupazionali nell’indotto Stellantis, a Termoli. Le rappresentanze sindacali di Fim-Cisl e Uilm hanno richiesto all’azienda Elpe Spa l’autorizzazione a svolgere un’ora di assemblea retribuita allo stabilimento Kuehne+Nagel di Termoli.

Dalle 12 alle 13 di domani, lunedì 3 aprile, per i dipendenti dei tre turni, l’istanza per discutere coi lavoratori del mancato rinnovo contrattuale tra K+N ad Elpe e le ricadute di carattere produttive ed occupazionale. In ballo l’attivazione degli strumenti difensivi e occupazionali e le decisioni da assumere in merito su azioni da intraprendere.

All'assemblea parteciperanno le segreterie territoriali e i delegati di Fim e Uilm.

Un fulmine a ciel sereno, quello che le famiglie e gli stessi dipendenti vogliono evidenziare, per un sito che sta passando un momento critico.

«Ottanta dipendenti con le loro famiglie, stanno perdendo il loro posto di lavoro, ma che nessuno ne sta parlando. Noi siamo dipendenti dell'azienda Elpe, che è in subappalto con l'azienda termolese Kuehne+Nagel, che ha l'appalto con Stellantis (FCA). Nelle more delle festività natalizie Kuehne+Nagel ha detto di aver rinnovato il contratto fino al giugno 2024 con Stellantis. Invece a noi dipendenti Elpe il contratto è scaduto a febbraio e abbiamo lavorato tra cassa integrazione e turnazione fino al 31 marzo. Dal 17 aprile non si farà più la notte, quindi saremo in esubero e ancora non si sa nulla se licenzieranno, faranno un contratto di solidarietà o cassa integrazione. Soprattutto non si sa se si continuerà a lavorare con contratti mensili con taciti rinnovi. Attualmente tutti i dipendenti hanno contratti a tempo indeterminato da 8, 6 e 4 ore».