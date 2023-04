Piano di sviluppo rurale, anche nel basso Molise incontri con gli agricoltori

CAMPOBASSO. Al via il ciclo di incontri territoriali organizzati dall’assessorato alle politiche agricole della Regione Molise con le prime due tappe, rispettivamente a Frosolone martedì 4 aprile, alle ore 19 presso l’Ostello della Gioventù, e a Larino mercoledì 5 Aprile, alle ore 18:30 presso il Cinema Teatro Risorgimento.

Nel corso degli incontri saranno illustrati, dal coordinatore dell’Assistenza Tecnica del PSR Molise Pierluigi Milone, gli strumenti e le opportunità del Completamento di Programmazione per lo sviluppo delle aree rurali nel periodo 2023/2027.

“Si tratta di preziose occasioni di incontro e confronto con gli imprenditori dell’Alto e Basso Molise – ha precisato l’assessore Nicola Cavaliere – con le organizzazioni agricole e le istituzioni per ragionare sulle priorità e le linee d’intervento del nuovo strumento di programmazione regionale e fare il punto sulle risorse e sulle ricadute per il territorio, le imprese e il comparto agroalimentare molisano. Oltre a Frosolone e Larino, organizzeremo altri incontri su tutto il territorio regionale per dare modo agli imprenditori molisani di essere informati e di partecipare in modo consapevole ai bandi della Nuova Programmazione.”.

Per restare aggiornati sui prossimi incontri territoriali è possibile consultare il sito del Psr Molise all’indirizzo: psr.regione.molise.it.