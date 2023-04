«Esclusi dal tavolo Vibac, ma vogliamo sapere che cosa è stato detto»

TERMOLI. Le parti sociali chiedono un resoconto ufficiale del tavolo ministeriale sulla vertenza Vibac, che si è riunito mercoledì scorso al Mimit.

Di ieri l’istanza delle segreterie e la Rsu di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Ultec-Uil, che hanno inviato una nota al presidente della Giunta regionale Donato Toma e all'assessore delegato 4 giorni fa Quintino Pallante nel confronto col sottosegretario Fausta Bergamotto, così come al promotore, il senatore Costanzo Della Porta e al tandem Roberto Di Pardo e Francesco Roberti, presidente del Cosib e sindaco di Termoli: «A seguito dell'incontro che si è tenuto il 29 marzo scorso presso il Mimit, alla presenza del sottosegretario Fausta Bergamotto, per le vertenza Vibac di Termoli, senza le organizzazioni sindacali e considerando l'esclusione delle stesse all'incontro, chiediamo la convocazione di un incontro per conoscere i contenuti del tavolo ministeriale e le eventuali soluzioni per la medesima vertenza».