Stato di agitazione dei lavoratori Elpe, ottanta famiglie chiedono risposte sul futuro

TERMOLI. Alzano l'asticella e la tensione sindacale i lavoratori e i loro rappresentanti dell'Elpe, allo stabilimento Kuehne+Nagel di Termoli.

Ottanta famiglie che proprio nella domenica delle Palme hanno deciso di mettere fuori dinanzi all'opinione pubblica la preoccupazione e i disagi per un contratto scaduto a fine febbraio, nell'ambito della logistica, parliamo di indotto Stellantis,





Dipendenti dei tre turni, oggi fermi, nonostante abbiano lavorato tutto il mese di marzo, senza più certezze né occupazionali e tanto meno contrattuali, riuniti in assemblea alle 12, assieme alla Rsu e alle segreterie territoriali di Fim-Cisl, con Marco Laviano, e Francesco Guida della Uilm





Un presidio con le bandiere a fine sessione, per rilanciare sfida e battaglia a tutela dei posti di lavoro, con uno sguardo alla politica regionale miope e sorda su quanto accade nel territorio e alle conseguenze di una transizione green che rischia di lasciare strascichi importanti.

Poi, nel pomeriggio, è partito il documento ufficiale, indirizzato al governatore Donato Toma, e ai vertici di Elpe e Kuehne+Nagel, oltre a Stellantis.

«Le segreterie territoriali di Fim e Uilm Molise, a seguito degli incontri tenutesi presso l’Associazione degli Industriali del Molise e tenuto conto delle preoccupazioni emerse dall’assemblea con i lavoratori dello stabilimento Elpe , sono a richiedere un incontro urgente per discutere e trovare soluzioni alle seguenti problematiche: mancanza a tutt’oggi di conferma contrattuale tra Stellantis e Kuehne+Nagel e conseguentemente tra Kuehne+Nagel ed Elpe; esaurimento ammortizzatori sociali ordinari dal 30 aprile 2023; ricadute occupazionali conseguenti alla riduzione dell’attività lavorativa presso il sito Stellantis Termoli plant. In merito a quanto sopra esposto, nel caso in cui, alla nostra richiesta non vi sia tempestivo riscontro, sono pronte ad indire fin da subito lo stato di agitazione e relative manifestazioni in essere».