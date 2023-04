Guglionesi, avviso per nuove attività con il "Fondo Comuni Marginali"

GUGLIONESI. Il comune di Guglionesi ha indetto un avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a valere sul Fondo di sostegno Comuni marginali di cui al D.P.C.M. 30 settembre 2021.

L’istituzione del fondo è stata disposta al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne.

Il fondo è dotato complessivamente di 180 milioni euro assegnati a 1.187 selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, con un tasso di crescita della popolazione negativo sia nel lungo sia nel breve periodo, Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore alla media e con un livello di redditi della popolazione residente inferiore alla media.

La misura è stata adottata per contrastare il devastante fenomeno dello spopolamento che sta interessando un po’ tutto il Paese, il Sud e il Molise in particolare.

Nello specifico, i contributi sono ammessi per le seguenti categorie di interventi:

- Avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole ovvero attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche, purché abbiano un’unità operativa ubicata nel territorio del comune di Guglionesi;

-Trasferimento della residenza e dimora abituale nel comune di Guglionesi, a titolo di concorso per le spese di acquisto o ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale.

I contributi previsti per le due categorie, ove ne ricorrano i presupposti e secondo le modalità richiamate nel bando, sono cumulabili nel rispetto del limite degli aiuti “de minimis”.

Le domande vanno presentate entro le ore 12 del 21 aprile 2023. L'avviso, coi i relativi allegati, può essere visualizzato e scaricato al seguente link.