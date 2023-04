"Credito 108", la novità dirompente del Confidi Rating Italia sui prestiti alle aziende

Credito 108: l'intervista a Susanna Petta (Confidi Rating Italia)

TERMOLI. Accedere al credito è una condizione indispensabile per poter reggere la competitività nel mondo imprenditoriale, specie in un contesto come quello attuale, dove globalizzazione e digitalizzazione impongono nuove regole d’ingaggio. Purtroppo, quello che sul territorio una volta era garantito da più istituti bancari, oggi avviene molto meno e per questo occorre attivare strumenti alternativi, sostitutivi, che vadano a riparare questa distorsione del mercato finanziario e della sostenibilità dei prestiti aziendali, per sviluppare linee di produzione e progetti, investire in brevetti e formazione, solo per fare alcuni esempi.

Adesso, in soccorso di aziende e imprese del territorio, arriva uno strumento capace di promuovere la cosiddetta “riabilitazione finanziaria”, un sistema garantito dal cosiddetto “Credito 108”, illustrato stamani, nella sede del Confidi Rating Italia di Termoli, in via XX settembre.

Il tessuto socio-economico italiano è fondato sul collaudato sistema di piccole e medie imprese, le Pmi come vengono definite, il loro successo nei decenni dal boom economico fino all’era digitale è dovuto alla capacità di abnegazione dei titolari, alle idee e anche al sostegno che si è ricevuto dai canali creditizi, purtroppo progressivamente svilito dalla riorganizzazione del sistema bancario, che ha orientato il proprio core business verso altri rami, come quello della vendita di prodotti finanziari, piuttosto che il classico binomio rappresentato da raccolta e impieghi.

Ci sono realtà imprenditoriali che meritano di essere supportate, per sopravvivere e rilanciarsi, e gli attuali canoni dell’accesso al credito ordinario sono impervi, anzi ostativi rispetto alle loro necessità. Da qui, l’esigenza di un fondo pubblico che in sinergia con chi opera nel mondo delle garanzie da sempre, faccia intravedere la luce in fondo al tunnel.

Susanna Petta e Sabrina Marra, assieme ad Agostino Capozzo, hanno proprio disegnato questa nuova opportunità, giudicata storica, «Una novità assoluta che riguarda la nostra stessa identità: una nuova sinergia con lo Stato, che fa di Confidi Rating il “braccio operativo” del Mef. Da ora, infatti, siamo investiti di una funzione pubblica, che ci autorizza all’erogazione di fondi statali attraverso il nuovo servizio “Credito 108 – Sistema di riabilitazione finanziaria”. Si tratta di un evento spartiacque nella storia del nostro Confidi. Una nuova possibilità di intervento sul territorio che ci rende in grado di operare al fianco di piccole e medie imprese in modi impensabili solo fino a poco tempo fa».





Formula innovativa e dirompente, non usano mezzi termini dal Confidi Rating Italia, «Si sfonda un tetto di cristallo».

«Il numero 108 va a raccontare una storia, è l’origine dello strumento della politica economica: la legge 108 del 1996, che va a supportare le imprese che hanno problemi ad accedere al credito. Dallo Stato lo strumento si innesta nel sistema delle piccole e medie imprese. Ma la novità è che questo intervento pubblico rompe tutti gli schemi del passato e saranno incaricati di poter erogare il credito soltanto quei Confidi che corrispondono a specifici requisiti. In questo momento siamo in 4 in Italia a poterlo fare».

«In Confidi Rating abbiamo sempre creduto nel valore dell’imprenditorialità come motore dello sviluppo territoriale, nel miglioramento continuo e nel coraggio di chi fa impresa. Oggi facciamo un ulteriore passo in avanti nel sostegno alle aziende. Siamo molto orgogliosi, infatti, di annunciare che, dal 2023, Confidi Rating è un operatore autorizzato da Ocm (Organismo di vigilanza dei Confidi) a erogare piccolo credito in favore di piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario a valere sui fondi stanziati dallo Stato con la Legge n. 108/96 art.15, così come stabilito dalla Legge di bilancio 2020 e dalla Circolare del MEF n.1/2021.

Il credito erogato si compone prevalentemente di fondi pubblici (fino all’80%) accanto a quelli di natura privata del nostro Consorzio. E proprio qui risiede la grande novità di questa misura: Confidi Rating è autorizzato all’erogazione di fondi pubblici, appunto quelli derivanti dal Fondo per Imprese a Elevato Rischio Finanziario, per sostenere imprenditori in momentanea difficoltà che difficilmente trovano accesso al credito secondo i canali tradizionali.

La possibilità di erogare credito diretto rappresenta quindi un evento spartiacque, che segna un “prima” e un “dopo” nelle modalità con cui ci avviciniamo alle imprese in difficoltà. Rappresenta anche il compimento di un lungo percorso, che ci ha visti impegnati, fin dalla nostra nascita, nel rafforzare la nostra solidità sia in termini patrimoniali che di governance e trasparenza.

Prova ne è il fatto che solo quattro Confidi in tutta Italia hanno ricevuto dall’Ocm l’autorizzazione a procedere con le erogazioni dirette. Un grande risultato, dunque, che ci permette di assolvere alla nostra mission con strumenti nuovi e sempre più efficaci. Da 25 anni, infatti, il nostro Organismo è autorizzato, sulla base della medesima legge sopra citata, al rilascio di garanzie per l’accesso al credito. Oggi facciamo un ulteriore passo in avanti, diventando noi stessi operatori del credito. Una sorta di “braccio operativo” del Mef, o, se vogliamo, l’ultima frontiera del credito, soprattutto in un momento storico in cui il sistema banche sta arretrando sempre più in termini di concessione di piccolo credito.

Per noi, ma soprattutto per le imprese, oggi tutto cambia: Confidi Rating è in grado di offrire – a chi ha i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento – un canale di finanziamento del tutto nuovo: un credito diretto veloce, snello, con un tasso fisso vantaggioso e competitivo e senza passare per l’intermediazione delle banche.

Una novità assoluta per quelle Pmi e micro imprese a rischio finanziario che sono generalmente escluse dai circuiti di finanziamento classici, e che oggi invece possono contare su un sostegno concreto, rapido e vantaggioso.

Questo ci rende capaci di agire a 360 gradi: credito diretto, ma anche consulenza, sostegno all’individuazione dei finanziamenti più adatti alla singola impresa, trasferimento di un metodo imprenditoriale vincente. Ecco perché abbiamo chiamato questo nuovo servizio “Sistema di riabilitazione finanziaria”: grazie a noi le aziende, soprattutto quelle in difficoltà momentanea, potranno ricevere l’assistenza necessaria per ripartire con slancio e vigore. Confidi Rating diventa oggi una sorta di Hub imprenditoriale, un punto di riferimento per chi fa impresa. Un organismo autorizzato, che opera in sinergia con lo Stato per sostenere l’imprenditorialità e il territorio. Un luogo dove trovare soluzioni, idee nuove e soprattutto un alleato che ha cuore gli interessi, il lavoro e il futuro di chi ogni giorno si impegna per fare impresa.

Confidi Rating è un operatore autorizzato da Ocm alla erogazione diretta di credito a valere sul fondo prevenzione usura (L. 108/96 art. 15).

Il finanziamento è composto fino all’80% da fondi pubblici e per la restante parte da fondi di natura privata del Consorzio Finanziamenti fino a 40.000 euro, con una durata fino a 60 mesi e un rimborso rateale mensile

Un sostegno alle imprese a maggior rischio attraverso un sistema di inclusione finanziaria, accessibile da chi ha una impresa operativa da almeno due anni e con un bilancio ufficiale.