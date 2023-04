Vertenza Vibac, i segretari sindacali nazionali: «Vogliamo un nuovo tavolo ministeriale»

TERMOLI. Nuova richiesta d’incontro al Mimit promossa dalle organizzazioni sindacali nazionali sulla vertenza Vibac, da parte di Uiltec, Filctem-Cgil e Femca-Cisl. «Apprendiamo esclusivamente a mezzo stampa, che il 29 marzo scorso si è tenuto un incontro circa la vertenza in oggetto, alla presenza della sottosegretaria Fausta Bergamotto, del sindaco di Termoli Francesco Roberti, dell'assessore regionale al Lavoro della Regione Molise (in verità c’era il delegato, Quintino Pallante), del presidente del Cosib Roberto Di Pardo e del senatore Costanzo DeIla Porta.

Stando a quanto riportato da questi articoli di stampa, le parti istituzionali hanno evidenziato all'azienda l'opportunità di presentare un piano di riorganizzazione aziendale al fine di ridurre gli esuberi. Pur riconoscendo l'impegno della politica locale e nazionale per la risoluzione della problematica che si è creata attorno alla vertenza Vibac, riteniamo questo modo di agire non conforme alle pratiche fino ad ora adottate nel rispetto dei reciproci ruoli. Da tempo infatti, abbiamo depositato una richiesta d'incontro al Mimit, per una convocazione che, tenendo dentro tutte le parti coinvolte, potesse portare a una risoluzione complessiva e condivisa della vertenza.

L'incontro del 29 marzo invece, escludendo le organizzazioni sindacali, nega la possibilità di interloquire con le parti sociali che sono, come previsto dalla normativa vigente, preposte a rappresentare i lavoratori della Vibac di Termoli. A nostro avviso, non è escludendo le rappresentanze dei lavoratori dalla discussione che si possono raggiungere i risultati ottenibili attraverso il percorso sancito dalla legge 223/92 che è ancora in fase di svolgimento.

Pur riconoscendo, come detto, l’impegno profuso dalla politica locale e non, saremo dell'opinione di garantire il rispetto dei ruoli a garanzia della piena e sana occupazione dei 126 lavoratori che, da settimane, ormai non hanno garanzie per loro e le loro famiglie. Riteniamo che, nell'interesse comune, sia necessario mantenere separati i momenti di confronto su crisi aziendali da momenti che riguardano il confronto politico. Pertanto, riteniamo necessaria una convocazione da parte del vostro spettabile Ministero che, considerati i tempi della procedura, auspichiamo possa pervenire nel minor tempo possibile».