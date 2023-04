Fondo sociale: al Molise quasi 7 milioni di euro, Calenda soddisfatta

CAMPOBASSO. «La firma sul decreto interministeriale con la ripartizione tra le Regioni delle risorse, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, previste dall’articolo 1, comma 325, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per le aree di crisi industriale complessa, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, è una bellissima notizia».

Lo dichiara in una nota la Consigliera regionale Filomena Calenda, che da Assessore del Lavoro e delle Politiche Sociali del Molise (ruolo che ha ricoperto fino a poche settimane fa) aveva seguito con grande attenzione lo sviluppo della questione che riguarda da vicino un cospicuo numero di lavoratrici e lavoratori travolti dalla crisi delle Aziende per le quali lavoravano.

«È una notizia importante davvero per tante persone – ha detto Calenda - che non abbiamo mai lasciato sole, cercando di fare il possibile per garantire il nostro sostegno. Al Molise andranno 6.717.593,25 euro, che non risolvono tutti i problemi, ma non sono poca cosa. Certo ora il provvedimento dovrà seguire tutto l’iter previsto – ha aggiunto – e altrettanto certamente non è la soluzione per lo sviluppo del nostro territorio, ma è un sostegno importante che finanzierà l'erogazione di ulteriori interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché di trattamenti di mobilità in deroga. Penso agli ex ITR, agli ex GAM e a tanti ex dipendenti di piccole Aziende dell’Area di Crisi complessa».