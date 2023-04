Intelligenza artificiale: "Impatto, possibilità e rischi"

TERMOLI. Sotto l'egida della "Scuola d'impresa", si parlerà di un tema davvero attuale, al centro anche del dibattito, anche per via della decisione del Garante della Privacy, che ha per ora sospeso la Chat Gpt. Parliamo di intelligenza artificiale e l'appuntamento in agenda venerdì prossimo, 21 aprile, riguarda "Impatto, possibilità e rischi".

Una sessione mattutina, dalle 10.30 alle 12.30, presso l'aula della formazione di scuola d'impresa, nella sede dell'azienda EcocontrolGSM, in via Enrico Mattei, al nucleo industriale di Termoli. Relatori saranno il professore della Luiss Antonio Simeone, che parlerà di impatto nelle aziende, possibilità offerte e rischi correlati, attraverso l'esposizione di case study. Quindi, Emanuele Ricco, co-founder ArkE' e assistente alla stessa Luiss, su "Intelligenza artificiale e formazione: come allearsi con l'AI - Case study".