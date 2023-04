Inps: al via l’accoglienza e l’orientamento dei Consulenti di protezione sociale

In formazione

In formazione ven 14 aprile 2023

CAMPOBASSO. Prende il via il 17 aprile, con la firma del contratto e la consegna di un kit di benvenuto, l’ingresso in Inps dei vincitori del concorso pubblico di Consulente di protezione sociale.

In particolare, a Campobasso, 11 neoassunti firmeranno presso la direzione regionale Inps Molise, sita in via Giuseppe Zurlo, 11.

Dal 18 al 26 aprile, dalle 9.30 alle 14, presso l’Auditorium Calipari della Direzione Generale, viale Aldo Ballarin 42, si terranno, in collegamento a distanza con tutto il Territorio, 6 giornate di formazione di ingresso che fanno parte di un più ampio percorso formativo articolato in 7 moduli didattici: Accoglienza, Orientamento, Engagement, Inserimento, Accompagnamento, Valorizzazione e Formazione obbligatoria.

Nella giornata del 18 aprile, dopo i saluti istituzionali del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per la Pubblica Amministrazione, interverranno il Presidente, il Direttore Generale, gli altri organi di vertice dell’Istituto, il Direttore centrale della Direzione centrale Risorse umane e il Direttore centrale della Direzione centrale Formazione e accademia Inps.

Nelle giornate successive, interverranno Direttori centrali e territoriali che, nell’ambito di incontri, tavole rotonde e video testimonianze, illustreranno ai neoassunti argomenti di rilevante importanza per l’Istituto all’interno di tematiche di ampio respiro, quali “Vicino al cittadino: valori, pratiche, strumenti”, “I servizi al Paese”, “Centro- Territorio”, “Generazioni al lavoro e Non”, “Gestione e sviluppo del personale”.