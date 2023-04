Tassi dei mutui ancora in aumento, Adoc: emergenza per famiglie e consumatori

CAMPOBASSO. Bankitalia certifica per il mese di febbraio un nuovo aumento dei tassi di interesse, erogati per l'acquisto di abitazioni, si è passati in pochissimo tempo dal 3,95% al 4,12%, e per le nuove erogazioni di credito al consumo si è arrivati al 9,88%.

“Esprimiamo preoccupazione per chi ha la necessità di accedere al credito, soprattutto per i prestiti personali, e per chi ha in essere un mutuo a tasso variabile, con conseguente aumento delle rate mensili, soprattutto per chi ha sottoscritto mutui a tasso variabile senza definire un tetto limite degli aumenti (tetto massimo di interesse)”, lo ha detto Anna Rea, presidente nazionale di Adoc e lo ha ribadito l’avvocato Nicola Criscuoli, presidente di Adoc Molise.

“Occorrono dei provvedimenti da parte del Governo per tutelare chi ha acquistato un immobile e, contemporaneamente, Bankitalia oltre a certificare i dati, dovrebbe dare delle indicazioni al sistema bancario per concedere delle moratorie per sospendere le rate alle famiglie in difficoltà e favorire la conversione dei mutui a tasso fisso a chi lo richiede. Si tratta di un’emergenza e dobbiamo evitare che intere famiglie finiscano sul lastrico”, ribadiscono dall’Adoc.