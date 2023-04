«Non ci fermeremo», partito lo sciopero di 4 giorni dei dipendenti "Falco" allo stabilimento Itt

Sciopero alla cooperativa Falco: l'intervista a Stefano Murazzo

TERMOLI. Nemmeno l'incontro di ieri con una minima proposta ha convinto le parti sociali e i lavoratori, successivamente riuniti in assemblea, a scongiurare lo sciopero dei dipendenti della cooperativa Falco allo stabilimento Itt di Termoli, che oggi hanno iniziato un'astensione dal lavoro di 4 giorni.

Appuntamento alle 11, col presidio davanti ai cancelli nel nucleo industriale.

Si inasprisce la vertenza relativa alla cooperativa Falco, che opera all’interno dello stabilimento ITT Motion di Termoli con almeno 60 unità. A distanza di meno di un mese dalla precedente protesta, che seguiva già quella del settembre scorso, nuova azione sindacale a tutela dei diritti delle maestranze e stavolta la proclamazione di sciopero riguarda addirittura quattro giorni, da oggi a venerdì 21 aprile. Parliamo di lavoratori che svolgono mansioni di “servizio” al sito produttivo tra i più importanti del basso Molise, spesso proprio assieme ai 300 operai che compongono i livelli occupazionale del Plant.

Tuttavia, la paga oraria, il salario, è basso.





«Lo scorso 7 dicembre 2022 si è definita, per il mezzo di accordo sindacale, l’applicazione da febbraio 2023, del Ccnl Multiservizi di tutte le maestranze. Con livello di applicazione relativo alle mansioni svolte. Negli incontri successivi a quello del 7.12.2022 le organizzazioni sindacali hanno sempre ribadito il rispetto dell’accordo sottoscritto. Con il cedolino paga di febbraio 2023 si evince che il Ccnl applicato è quello del multiservizi ma con livelli non sono coerenti alle mansioni realmente svolte dalle maestranze in appalto. È stato assegnato il primo livello. Quest’ultimo usualmente conferito ai lavoratori di prima assunzione. Lo scorso 20 marzo è stato proclamato lo stato di agitazione con conseguente sciopero per giorno il 24 marzo 2023 (intera giornata Èvorativa). L’incontro del 6 aprile scorso tra le parti sociali e la cooperativa Il Falco non ha determinato nessuna soluzione alla vertenza; per questo proclamiamo lo stato di agitazione di tutti i dipendenti della Cooperativa “Il Falco”, presenti all’interno dello stabilimento ITT Motion Technologies sito nella zona Industriale di Termoli e contestualmente proclamano lo sciopero per i giorni dal 18 al 21 aprile per le intere giornate lavorative».

«Noi svolgiamo delle mansioni pesanti all'interno dell'azienda, attraverso la cooperativa, ma non sono retribuiti nel giusto senso – aveva ribadito un dipendente nello sciopero del 24 marzo scorso - questo sciopero è motivato non verso il committente, ma verso il nostro datore di lavoro, cioè la Falco. È opportuno continuare sulla strada della protesta, perché la gente non ce la fa più. Ci sono i rincari, le spese, con 940 euro al mese non possiamo vivere dignitosamente».

