Il vicepresidente di Confindustria Marenghi in visita allo stabilimento Fis

TERMOLI. Alberto Marenghi, vice presidente all’Organizzazione, Sviluppo e Marketing di Confindustria e Vincenzo Longobardi, presidente di Confindustria Molise, hanno fatto visita questa mattina allo stabilimento a Termoli di Fis – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. accompagnati da Michele Gavino, Amministratore Delegato della società.

FIS è uno dei principali operatori in Europa nella produzione per conto terzi (Cdmo - Contract Development and Manufacturing Organization) di principi attivi utilizzati dalle principali aziende farmaceutiche internazionali e si posiziona al primo posto a livello europeo per la capacità di sviluppare progetti di ricerca e sviluppo grazie alle 240 persone impegnate nel team dedicato alle attività di R&S. In Italia la società conta tre stabilimenti, a Montecchio Maggiore (VI), Lonigo (VI) e Termoli con circa 2mila dipendenti, di cui quasi 400 a Termoli.

FIS ha recentemente illustrato al Presidente della Regione Molise Donato Toma il progetto di sviluppo strategico 2022-2026, presentato nell’ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (Pnrr), che prevede un investimento complessivo di quasi 168 milioni di euro, di cui circa 80 destinati al potenziamento dello stabilimento di Termoli, con l’obiettivo di incrementarne significativamente la capacità produttiva dei tre siti produttivi.

Alberto Marenghi, Vice Presidente all’Organizzazione, Sviluppo e Marketing di Confindustria: “Lo stabilimento di FIS a Termoli ha una storia fortemente legata alla crescita industriale del Molise. FIS ha da poco lanciato un piano di sviluppo sul territorio con un importante aumento della capacità produttiva. Si tratta di un percorso di grande valenza occupazionale, che rappresenta un fattore di competitività per l’area, oltre che una ricchezza per l’organizzazione”.

Michele Gavino, Amministratore Delegato di F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A., ha dichiarato: “Siamo onorati di aver ricevuto la visita del Vice Presidente di Confindustria Alberto Marenghi e del Presidente di Confindustria Molise Vincenzo Longobardi. Lo stabilimento di Termoli ha una straordinaria importanza per la nostra azienda, che produce in Italia e vende in tutto il mondo. Nell’ambito del progetto di sviluppo strategico 2022-2026 di F.I.S. puntiamo a rafforzare ulteriormente la potenzialità del sito di Termoli per rispondere alle esigenze dei nostri clienti e valorizzare la filiera italiana dell’industria farmaceutica, un’eccellenza del Paese”.

Vincenzo Longobardi, Presidente di Confindustria Molise: “Onorati di ricevere la visita del Vicepresidente nazionale di Confindustria Alberto Marenghi. Siamo una piccola regione, ma riusciamo ancora ad esprimere un segmento industriale importante, soprattutto su Termoli. Qui è nata l'industrializzazione del Molise, con la Fiat negli anni Settanta, e qui poi sono approdati importanti gruppi industriali come la FIS, azienda del sistema Confindustria che rappresenta una vera eccellenza nel settore chimico. Siamo perciò orgogliosi di poter mostrare oggi, al nostro vicepresidente Marenghi, questa realtà così valida e radicata su Termoli. La presenza di grandi imprese, ci tengo a ribadirlo, resta un asset fondamentale per lo sviluppo regionale e ormai i tempi dovrebbero essere maturi per comprendere, anche in Molise, l'importanza di fabbriche come la FIS per la crescita dell'occupazione".